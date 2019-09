BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 26 septembre 2019



Municipales 2020 : les enjeux d'un scrutin qui a les régionales en ligne de mire

Dans moins de 6 mois, le 22 mars 2020, nous connaîtrons les noms des 24 maires de l'île, élus ou réélus. Outre l'importance du scrutin lui-même compte tenu de l'impact sur les projets communaux, cette élection est stratégique sur plusieurs points : chasse aux dinosaures, clarification de l'échiquier politique ou encore mise en bouche avant les départementales et régionales de 2021, analyse des différents enjeux des municipales 2020

PMA pour toutes : "Nos familles existent déjà"

Ce mardi 24 septembre 2019 s'est ouvert le débat sur la bioéthique à l'Assemblée nationale. Parmi les nombreux sujets abordés, l'ouverture à la PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les femmes, célibataires et homosexuelles. Le sujet enflamme le débat, mais en réalité, les familles homoparentales avec des enfants issus de PMA existent déjà depuis de très nombreuses années. L'inscription de la PMA pour toutes dans la loi ne ferait que faciliter les démarches de ces couples qui n'ont pas attendu la loi pour former leur famille. C'est le cas de Clara, 44 ans, et Raymonde, 45 ans, en couple depuis 15 ans et mères ensemble de deux enfants.

Mayotte : un emploi pour trois adultes

En 2018, parmi les habitants de Mayotte âgés de 15 à 64 ans, un tiers seulement sont en emploi. Un autre tiers souhaitent travailler, le tiers restant étant majoritairement étudiants, femmes et hommes au foyer. Même si cette situation est inchangée par rapport à 2009, les créations d'emplois ont été importantes ces dix dernières années, notamment dans la fonction publique d'État. Le secteur privé offre en revanche toujours peu d'emplois, alors que la population en âge de travailler progresse fortement. Les jeunes, les natifs de l'étranger et les femmes accèdent encore plus rarement que les autres à un emploi. Par ailleurs, les habitants de Mayotte qui souhaitent travailler font plus souvent qu'avant des démarches de recherche d'emplois.

Fertilpéi, l'engrais issu de rejets de station d'épuration, validé par une étude

Ce mercredi 25 septembre 2019, la Cirad, Runéo et la Cinor dévoilaient les premiers résultats de l'étude permettant de déterminer les effets du fertilisant organique réunionnais Fertilpéi. Ce fertilisant produit grâce aux rejets de la station de traitement des eaux usées du Grand Prado à Sainte-Marie a été validé par l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) en début d'année. Avec le programme Soere Pro, les scientifiques ont déterminé quel impact peut avoir le Fertilpéi sur l'air, l'eau, les sols et les cannes à sucre.

Une belle journée sous le soleil

Matante Rosina est ravie, ce jeudi 26 septembre devrait être placé sous le signe du soleil. Du nord au sud en passant par le littoral est, le temps devrait être ensoleillé toute la matinée. Quelques nuages pourraient s'inviter dans les hauts dans l'après-midi, mais les températures en hausse devrait compenser