Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Ce mercredi 25 septembre 2019, la Cirad, Runéo et la Cinor dévoilaient les premiers résultats de l'étude permettant de déterminer les effets du fertilisant organique réunionnais Fertilpéi. Ce fertilisant produit grâce aux rejets de la station de traitement des eaux usées du Grand Prado à Sainte-Marie a été validé par l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) en début d'année. Avec le programme Soere Pro, les scientifiques ont déterminé quel impact peut avoir le Fertilpéi sur l'air, l'eau, les sols et les cannes à sucre.

Ce mercredi 25 septembre 2019, la Cirad, Runéo et la Cinor dévoilaient les premiers résultats de l'étude permettant de déterminer les effets du fertilisant organique réunionnais Fertilpéi. Ce fertilisant produit grâce aux rejets de la station de traitement des eaux usées du Grand Prado à Sainte-Marie a été validé par l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) en début d'année. Avec le programme Soere Pro, les scientifiques ont déterminé quel impact peut avoir le Fertilpéi sur l'air, l'eau, les sols et les cannes à sucre.