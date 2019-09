Le centre de l'obésité de la clinique Les Orchidées (Coco.) a réalisé le 20 septembre 2019, pour la première fois à La Réunion (et dans l'Océan Indien), la pose de ballon intra-gastrique sur deux patientes. "Cette technique de dernière génération, réalisée à l'aide d'une capsule, sans fibroscopie, sans anesthésie générale, et uniquement avec un contrôle radiologique est donc désormais proposée à la clinique les Orchidées dans le cadre de la prise en charge de l'obésité" note la clinique.

Il existe une catégorie de patients qui ne répond pas à la prise en charge diététique de la surcharge pondérale et qui n’est pas encore candidate à la chirurgie bariatrique. Bien qu’il est impossible de réduire la taille de l’estomac," l’équipe du Coco permet à ces personnes d’obtenir une réduction momentanée de leur volume intra-gastrique, une sensation précoce de satiété, une diminution de la prise énergétique quotidienne, d'où un amaigrissement, et ce, grâce à la mise en place d’un ballon" note la clinique.

La pose du ballon intra-gastrique, ou mise en place d’un ballon dans l’estomac, est une intervention non-chirurgicale liée à la prise en charge de l'obésité. Ce traitement est indiqué chez des patients n'ayant pu obtenir une perte de poids durable dans le cadre d'un programme d'amaigrissement médicalisé et dont l'importance du surpoids est susceptible d'engendrer des risques médicaux. Le ballon utilisé s'éliminera tout seul au bout de 16 semaines environ.

"Ce dispositif provisoire permet au patient en surpoids ou obèse de prendre de bonnes habitudes alimentaires au travers d’une éducation, notamment sur la nature, les quantités et la vitesse de l’alimentation, mais également la désynchronisation de l’alimentation et de l’hydratation, qui est une règle de base indispensable pour une alimentation saine, une diététique efficace et un amaigrissement idéal. De ce fait, le ballon, en raison de son fonctionnement par satiété aide le patient à atteindre les objectifs attendus" note la clinique.

"L’équipe du Coco accompagne le patient dans sa prise en charge, en amont et en aval de la pose du ballon intra-gastrique, mais également dans le cadre du suivi de l’élimination de celui-ci, naturellement et sans aucun geste extérieur. Le suivi, qui se réalise sur une période d'au moins neuf mois (dont quatre avec le port du ballon), correspond au temps de la naissance d’une nouvelle vie !" expliquent les spécialistes

La pose du ballon réalisée par un chirurgien spécialiste de l’obésité, "est un geste non-invasif, sans danger, et elle est réalisée dans un service de radiologie pendant une durée de moins de 15 minutes" terminent les praticiens.

www.ipreunion.com