L'ancien président de la République, Jacques Chirac, est décédé ce jeudi 26 septembre 2019. L'époux de Claude Chirac, Frédéric Salat-Baroux, a déclaré à l'AFP qu'il s'est "éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement". Grand homme politique, qui a dirigé la France de 1995 à 2007, il avait visité à de nombreuses reprises La Réunion. Les réactions à La Réunion risquent naturellement d'affluer dans les heures et jours à venir. (Photo d'archive RB/www.ipreunion.com)

David Lorion, député

Le député David Lorion est le premier à avoir réagi au décès de Jacques Chirac, via un message Twitter. Il s'est dit "très attristé" par la nouvelle.

Très attristé par l'annonce du décès de Jacques =#CHIRAC qui fut un infatigable serviteur de l'Etat et de la France. Il était plus que tout attaché à nos territoires ultramarins et à ses habitants. Nous perdons un ami fidèle. #JacquesChirac — David Lorion (@David_Lorion) September 26, 2019

Nassimah Dindar, sénatrice

Nassimah Dindar s'est elle aussi exprimé sur Twitter, décrivant un "amoureux des Outre-mer, de La Réunion et de la France"

En souvenir de #JacquesChirac dont la disparition aujourd’hui me plonge dans une grande tristesse. C’est un amoureux des #OutreMer, de #LaReunion et de la #France qui nous a quittés. Nous ne l’oublierons jamais! pic.twitter.com/SY7BHNu9FG — Nassimah Dindar (@NassimahDindar) September 26, 2019

Ericka Bareigts, députée

Ericka Bareigts, à l'issue d'une conférence de presse programmée au moment de l'annonce du décès de l'ancien président, a expliqué qu'elle le considérait "comme beaucoup d'autres Français, Jacques Chirac comme étant un grand président qui a marqué la France et les Outre-mer". Elle relève que comme pour chaque politicien, on peut en retenir une "ombre et une lumière". "Je retiendrai l'ombre de la reprise des essais nucléaires, et la lumière de sa volonté de faire reconnaître les Outre-mer comme nécessitant de la différenciation des territoires dans la loi" explique-t-il.

Farid Mangrolia, référent territorial de La République en Marche

"Aujourd'hui un grand homme politique vient de nous quitter, un homme qui a servi son pays avec honneur dans la fonction la plus haute et qui fait partie de l'histoire de France. Il fut un homme de valeur, un leader qui en 2002 déjà nous avertissait des fractures de notre pays et de la montée des extrêmes en France. Nous tenons à lui rendre hommage aujourd'hui et à présenter nos sincincères condoléances à sa famille et ses proches. Nous nous souviendrons de ce Président, proche de nos territoires ultramarins et toujours bien aimé des français, français qui partageront en ce jour une immense tristesse".

Fédération socialiste de La Réunion

"C’est avec tristesse que nous apprenons le décès du Président Jacques Chirac. Ce que nous retenons de ce Président c’est son amour pour les Outremers. Un aveu qui a pu être entendu de tous lorsqu’il a déclaré: " L'outre-mer français, il faut l'aimer. Et, quand on l'aime, on ne peut rien lui refuser.

Élu président en 1995, il s’était engagé à continuer le chantier de "l'égalité sociale" entre les Outremers et la métropole. Un travail amorcé sous la présidence de François Mitterand, lorsqu’il était Premier Ministre.

Cet alignement du SMIC et de l’ensemble des prestations sociales et familiales étaient des mesures socialistes, qu’il a assumé et travaillé. Tout cela, en faveur des français d’Outremers.

La Fédération socialiste de la Réunion présente ses condoléances à sa famille et aux proches et retient de cet homme d’Etat, cette considération pour les territoires et cet acharnement à agir pour les français de tous les territoires".

Nadia Ramassamy, députée

"Jacques Chirac : le Président de tous les Français. Après une longue et riche vie dévouée à la France et aux Français, Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre 2019.



Député, ministre, maire et président de la République, Jacques Chirac fut l’un des plus grands serviteurs de l’État de la France du XXe et du XXIe siècle.



Empathique avec le peuple français, fin connaisseur des civilisations et grand ambassadeur du gaullisme social, il fut toujours habité par le souci de la cohésion de notre pays, de l’hexagone aux territoires ultramarins.



Reconnaitre sans repentance des crimes de l’État français lors de la rafle du Vélodrome d’hiver, c’était lui. Alerter la communauté internationale de l’urgence du réchauffement climatique, c’était lui. Préserver la diplomatie et la paix face à la guerre des États-Unis en Irak, c’était lui. Défendre l’idéal et les valeurs de la république face à l’extrême droite, c’était lui.



Son épouse a perdu son mari, ses enfants ont perdu un père, et la France vient de perdre l’un de ses grands hommes".

Jean-Louis Lagourgue, sénateur

"C’est avec une très vive émotion que j’ai appris le décès, ce jour, de l’ancien Président de La République Jacques Chirac.

Je tiens ici à rendre hommage à la mémoire d’un grand homme politique, qui aura indubitablement marqué l’histoire de la 5ème République pendant plus de quarante ans. Par sa proximité, son engagement permanent et par l’amour qu’il portait à son pays et à ses concitoyens, Jacques Chirac avait tissé un lien très fort avec les Français.

Profondément humaniste et fidèle à ses convictions, Jacques Chirac aura aussi, incontestablement, contribué au rayonnement de la France sur la scène européenne et dans le monde. Notre pays perds, en ce 26 septembre 2019, un très grand et fidèle serviteur.

Je garderai naturellement d’excellents souvenirs de Jacques Chirac, que j’ai eu l’occasion d’accueillir à plusieurs reprises à Sainte-Marie. Au fil des années où nous nous sommes régulièrement côtoyés, lui et moi avions construit un solide lien d’amitié. Je n’oublierai jamais l’affection particulière qu’il avait pour notre île et pour les Réunionnais.

Pour ma part, aujourd’hui, je perds un mentor, un exemple, un ami. Je m’incline avec respect et émotion devant sa mémoire et l’oeuvre immense qu’il laisse derrière lui. A son épouse et à ses proches, je présente mes condoléances les plus attristées, ainsi que l’assurance de toute ma sympathie et de mon amitié".

www.ipreunion.com