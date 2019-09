Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

L'école de l'Espérance à Sainte-Marie a été vandalisée dans la nuit du mercredi 25 septembre au jeudi 26 septembre 2019. Une salle de classe a notamment été incendiée et plusieurs autres ont été détériorées. Du matériel et des poubelles ont aussi été brûlés. "Ces faits ne permettent pas aujourd'hui d'accueillir les élèves et les enseignants dans de bonnes conditions". L'établissement sera fermé ce jeudi et ce vendredi

