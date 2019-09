Dans le cadre du dispositifs d'accompagnement vers l'insertion professionnelle, une convention de partenariat a été signée ce jeudi 26 septembre 2019 entre cinq entreprises en cours d'implantation à Saint-Joseph, la commune saint-joséphoise et les acteurs de l'emploi. "Ce partenariat officialise également l'implication de l'Agence pour l'insertion par le sport (APELS) qui s'inscrit aux côtés de Pôle Emploi, la Mission Locale Sud, l'Ecole de la 2ème Chance et Cap Emploi pour prendre part au dispositif d'accompagnement vers l'insertion professionnelle" écrit la mairie de Saint-Joseph (Photo D.R.)

Les signataires de la convention sont : Burger King, Gamm Vert, BCI (Transport) dans la ZAC Les Terrass, Super U à Vincendo et Leader Price à la Plaine des Grègues.

Une première convention de partenariat avait déjà été signée le 12 février dernier entre deux acteurs économiques (Le groupe Excellence pour E-Leclerc et Weldom Brico Terrass) ,la ville de Saint-Joseph et les acteurs de l’emploi (Ecole de la 2ème chance, Pôle Emploi, la Mission Locale Sud et le Cap Emploi).

