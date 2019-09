Dans moins de 6 mois, le 22 mars 2020, nous connaîtrons les noms des 24 maires de l'île, élus ou réélus. Outre l'importance du scrutin lui-même compte tenu de l'impact sur les projets communaux, cette élection est stratégique sur plusieurs points : chasse aux dinosaures, clarification de l'échiquier politique ou encore mise en bouche avant les départementales et régionales de 2021, analyse des différents enjeux des municipales 2020 (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

C’est partie pour la chasse aux dinosaures !

C’est Didier Robert, Président de Région, qui avait donné le tempo le 11 janvier 2018. "Il faut mettre dehors ces dinosaures" avait-il déclaré, devant une centaine de militants, en faisant allusion à Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, et Jean-Paul Virapoullé, maire de Saint-André. Si 2014 avait en effet vu le retour (ou le maintien) de dinosaures tels que Joseph Sinimalé, André Thien Ah Koon ou encore de Gilbert Annette, ce scrutin de 2020 sera incontestablement celle de la chasse aux sortants, dans un contexte de gilets jaunes où les maires en place ont été considérablement malmenés.

Mais un ancien pouvant en cacher un autre, cette élection pourrait aussi être celle du retour d’anciens dinosaures tels qu’Alain Bénard, ex maire de Saint-Paul, qui a annoncé sa candidature sur la commune de l’Ouest, Bruno Mamindy Pajany qui croisera une fois de plus le fer avec Michel Vergoz à Sainte-Rose, ou encore de Serge Camatchy, ancien premier adjoint de Jean-Paul Virapoullé, qui fait acte de candidature à Saint-André.

La droite en ordre dispersée... pour l’instant

Depuis l’élection de Cyrille Melchior à la présidence du Département, en décembre 2017, rien ne va plus à droite. Didier Robert et Michel Fontaine, qui avaient déjà très peu de points d’accroche, ne mangent plus un grain de sel ensemble. La Sénatrice Nassimah Dindar ne cache quant à elle pas sa rancune envers le Président de Région, accusé d’avoir trahi l’accord élaboré en vue des sénatoriales de 2017.

Jean-Paul Virapoullé marche sur des œufs, tiraillé par une volonté de rendre la monnaie de sa pièce à Didier Robert, et la nécessité de se préserver en limitant les candidatures multiples à droite qui pourraient fortement affaiblir son fils, Jean-Marie Virapoullé. Elle est loin la belle idylle entre tous ces élus qui se donnaient la main, applaudissaient et chantaient ensemble à chaque victoire électorale ces dernières années. Pour la première fois depuis 2014, la droite se présente en ordre dispersée, ce qui pourrait lui coûter très cher.

A moins que dans un éclair de lucidité, elle ne parvienne à se réconcilier au profit de "l’intérêt supérieur de La Réunion et des Réunionnais" après des mois de querelles et de petites phrases. C’est en tout cas ce qui se bruisse en coulisse.

Certaines sources affirment qu'un rapprochement entre Michel Fontaine et Didier Robert est peut-êtere dans l'air du temps. La rumeur est basée sur les appels du pied à peine cachés que le président de Région opère en direction du maire saint-pierrois.

Les mêmes sources soulignent que ces tentatives de rapprochement sont le fruit d'une réflexion de Didier Robert : il se serait rendu compte qu’il ne pourra remporter les régionales sans renouant avec les maires qu’il a pu mépriser, tels que Jean-Paul Virapoullé ou le chef des Républicains à La Réunion.

D’où les opérations séduction lancée ces dernières semaines par le président de Région afin de reconquérir les cœurs de ces édiles. Mais dans le même temps – et très paradoxalement -, il pousserait plusieurs candidats à se présenter contre les maires qu'il veut séduire... Comprenne qui pourra.



La gauche en quête d’unité

Scénario inverse à gauche où on cherche à faire bloc pour maximiser les chances de victoire lors de ces municipales. Le cas saint-paulois est symbolique de cette dynamique d’union.

Huguette Bello a d’ores et déjà réussi à rassembler la grande majorité des forces de gauche. Reste le parti communiste réunionnais qui, pour l’instant, ne s’est pas encore prononcé, mais qui resterait ouvert à un front commun, aux côtés de sa future ex meilleure ennemie, contre le maire sortant, Joseph Sinimalé.

Ce schéma pourrait bien sûr être reproduit sur une majeure partie des communes de l’île (Saint-André, Saint-Denis, Sainte Suzanne ou encore Saint-Pierre) même si certains territoires pourraient être le théâtre de duels fratricides à gauche. C’est notamment le cas au Port où Olivier Rivière pourrait avoir fort à faire face à deux possibles candidats issus de la gauche, Sergio Erapa, conseiller départemental du Port et élu de la majorité municipale portoise qui a déjà pris ses distances avec son édile, et Pierre Vergès qui pourrait lui aussi faire son grand retour sur le devant de la scène politique.

Chez La République en Marche, c’est le grand flou

Une chose est sûre, chez La République en Marche, on sait entretenir le flou. La faute très certainement au système de désignation des candidats ? Ou encore à un manque d’encrage territorial à La Réunion ? Pour Farid Mangrolia, référent départemental LREM, tout semble aller pour le mieux au sein de son parti, nous confiait-il il y a quelques mois.

Entre temps, Stéphane Bijou a été élu député européen pour La République en Marche. Depuis, plus grand-chose si ce n’est que tous les soutiens de l’ancien journaliste fraichement élu se sont retrouvés le 14 septembre dernier autour de ce dernier et du sénateur Michel Dennemont, à l’initiative de cette rencontre.

Parmi les présents, les présidents des collectivités départementales et régionales, Michel Vergoz, Anne Flore Deveaux, conseillère départementale ou encore Fabienne Couapel Sauret, conseillère régionale. Du beau monde, mais toujours très peu de visibilité sur la stratégie municipale de LREM, qui a lancé un appel à candidater à la candidature.

Didier Robert, quant à lui, continue de faire les yeux doux à Emmanuel Macron et à son parti. Peut-être sera-t-il tenté de faire une OPA sur le parti présidentiel au niveau local. La visite prochaine du Président de la République à La Réunion devrait permettre d’y voir plus clair, et surtout d’afficher les soutiens assumés de La République En Marche à La Réunion.

Et le renouveau dans tout ça ?

Outre les nouveaux visages qui pourraient bien faire leur apparition sous l’étiquette LREM, d’autres jeunes loups ont déjà fait part de leur velléité de se lancer dans la course aux municipales.

Il s’agit notamment de l’avocat Patrice Selly à Saint- Benoît, Mike Sihou (Agir 974) et Ranjit Camalon à Saint-André, d’Imrhane Moullan (Agir 974) à Saint-Pierre, ou encore du parti Croise et Sser d’Alexandre Laï Kan Cheong qui a déjà annoncé plusieurs candidats, dans le bassin nord-est. Le leader de Croire et Oser a d’ailleurs annoncé sa candidature à Sainte-Suzanne.

Il faudra peut-être aussi compter aussi sur des "listes gilets jaunes", qui voudront capitaliser sur la dynamique amorcée fin 2018 pour faire entendre la voix des gilets jaunes au sein des différentes instances communales.

Les municipales, un avant goût (ou un arrière goût...) des départementales et des régionales

Une chose est certaine, les résultats des municipales seront riches en enseignements en vue des élections départementales et régionales de 2021. Tout stratège politique le dira, chaque choix, chaque alliance, chaque positionnement qui sera fait durant ces prochains mois aura forcément un impact sur les deux prochains scrutins majeurs.

Parmi les principaux chefs d’orchestre en lice, c’est certainement Didier Robert qui a le plus à gagner, ou à perdre. En effet, les résultats de ces élections municipales donneront à voir la dynamique pour les prochaines élections.

S’il veut garder la tête de la Région, ce dernier devra montrer qu’il pèse encore sur l’échiquier politique local et surtout, qu’il est capable de faire gagner. D’où certainement le rapprochement avec LREM sans pour autant exclure une alliance avec la droite de Michel Fontaine.

Comment sera perçu ce grand écart qui devrait faire beaucoup de dégâts parmi les candidats plus ou moins officiellement soutenus par Didier Robert et qui pourraient se retrouver le bec dans l’eau si la droite se réconciliait ? Quel sera l’impact des différentes affaires (SPL Musée – enquête sur la NRL) et des problématiques rencontrées dans le cadre du chantier de la Nouvelle Route du Littorale, notamment l’importation annoncées des roches mauriciennes sur les candidats soutenus par Didier Robert ?

Les élections municipales de mars 2020 ont déjà un avant goût de départementales et de régionales. Reste à voir si la population, lasse de ces débats d’arrière cuisine, adhérera à ces petits calculs électoraux.

www.ipreunion.com