Du lundi 4 novembre au samedi 30 novembre 2018, la réserve nationale marine de La Réunion recevra les dossiers des pêcheurs désireux de recevoir une carte de pêche traditionnelle de loisir. Cette carte autorise la pratique de la pêche à la gaulette, au zourite et la pêche du capucin nain au sein du périmètre de la réserve marine (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La durée de validité de cette carte est annuelle et nominative. "Pour être éligible, il vous faut résider dans les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, les Avirons, Etang-Salé et avoir plus de seize ans au moment du dépôt de la demande" précise la réserve marine.

Pour la demande de carte pour l’année 2020 il faut récupérer le formulaire d’inscription qui informera sur pièces administratives à fournir lors du dépôt.

Ce document sera disponible à la mi-octobre dans les bureaux de la la réserve marine, 39 rue du Lagon, lotissement Dayot 1 à la Saline les Bains (tél : 0262 34.64.44)



