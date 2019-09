Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le 6 mars 2019, la députée Nadia Ramassamy interpellait la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur l'inadaptation du Plan national canicule (PNC) aux territoires ultramarins, alors qu'il faisait près de 40 degrés à La Réunion. Ce 22 septembre, Agnès Buzyn a annoncé, dans un courrier adressé à la députée, que le dispositif de vigilance météorologique du PNC sera appliqué et adapté aux départements et régions d'outre-mer, avec l'aide des services de Santé publique France et de Météo France afin de disposer de critères de déclenchement pertinents.

