BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 27 septembre 2019



- Chantier de la NRL : tout s'arrêtera au plus tard en mars 2020

- Éricka Bareigts présente un rapport pour inverser le déséquilibre entre grande distribution et producteurs

- Cinépalmes de Sainte-Marie : opération "mon sang pour les autres" ce dimanche

- L'ancien président Jacques Chirac est décédé à l'âge de 86 ans

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, de la pluie l'après-midi

Chantier de la NRL : tout s'arrêtera au plus tard en mars 2020

L'État et la Région sont toujours empêtrés dans les procédures juridiques sur le dossier des carrières, pendant ce temps-là, le chantier de la Nouvelle route du littoral tourne au ralenti. Ce qui n'est pas bon pour les affaires des entreprises attributaires du chantier rassemblées en un groupement d'intérêt économique. Le GIE perd de l'argent, "une hémorragie financière" confient des sources proches du projet. La perte est telle que le groupement fait une annonce cruciale aux prestataires,si le statu quo sur les roches massives perdure, il arrêtera le chantier en mars 2020.

Une journée de deuil national en hommage à Jacques Chirac aura lieu lundi

L'ancien président Jacques Chirac, "que nous aimions autant qu'il nous aimait", selon les mots d'Emmanuel Macron aux Français jeudi soir, est mort dans la matinée à son domicile parisien à l'âge de 86 ans. L'homme d'État omniprésent dans quatre décennies de la vie politique française et internationale s'est éteint "dans la matinée, à son domicile" de la rue de Tournon (VIe arrondissement), "très paisiblement, sans souffrir, et entouré de sa famille", a annoncé à l'AFP son gendre Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac. Une journée de deuil national en hommage à l'ancien chef de l'État se tiendra lundi et un service solennel lui sera rendu ce jour-là, à midi, dans l'église Saint-Sulpice à Paris. A La Réunion - où l"ancien chef d'Etat était venu à plusieurs reprises -, comme en Métropole et à l'étranger, les hommages à l'ancien Président se poursuivent

Éricka Bareigts présente un rapport pour inverser le déséquilibre entre grande distribution et producteurs

Ce mercredi 25 septembre, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale publiait ses travaux sur " la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs ", c'est le nom du rapport. La finalité ? Rééquilibrer les rapports entre grands distributeurs et producteurs, favoriser les commerces de proximité, mettre fin à l'opacité sur les pratiques des patrons de grandes surfaces... L'enquête longue de six mois a abouti à 41 propositions. Parmi les députés qui ont planché sur le sujet, Éricka Bareigts. Ce jeudi 26 septembre, la femme politique faisait le point sur ce rapport.

Cinépalmes de Sainte-Marie : opération "mon sang pour les autres" ce dimanche

L'Etablissement Français du Sang (EFS) et le Rotary Club de Sainte-Marie Roland Garros Centenaire invitent les Réunionnais ce dimanche 29 septembre 2019 à la collecte " Mon Sang pour les autres " organisée au Cinépalmes de Sainte-Marie de 9h30 à 15h30. Ces collectes contribuent à répondre aux besoins des malades et à recruter de nouveaux donneurs, alors que 120 dons quotidiens sont nécessaires pour répondre aux besoins de l'île.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil le matin, de la pluie l'après-midi

Matante Rosina a tout vu dans sa tasse de café : ce vendredi 27 septembre 2019 il fera beau le matin et il y aura des nuages dans l'après-midi. Des petites pluies sont également attendues dans le hauts de l'ouest. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera un peu agitée. Et chez vous quel temps fait-il ?