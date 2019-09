L'Etablissement Français du Sang (EFS) et le Rotary Club de Sainte-Marie Roland Garros Centenaire invitent les Réunionnais ce dimanche 29 septembre 2019 à la collecte " Mon Sang pour les autres " organisée au Cinépalmes de Sainte-Marie de 9h30 à 15h30. Ces collectes contribuent à répondre aux besoins des malades et à recruter de nouveaux donneurs, alors que 120 dons quotidiens sont nécessaires pour répondre aux besoins de l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces collectes existent depuis plus de 20 ans. Organisées par le Rotary Club et l’Etablissement Français du Sang dans une ambiance festive et conviviale, .

Pour cette nouvelle édition, l’EFS et le Rotary soulignent de nouveau l’importance de la mobilisation de tous, surtout en cette période sensible. En effet, suite à un mois de septembre difficile (mois de rentrée, grève, épidémies diverses,.…), la fréquentation des collectes mobiles a fortement baissé. Afin de maintenir à un niveau satisfaisant les réserves en produits sanguin, les donneurs et futurs donneurs sont invités se mobiliser, en nombre, dès ce dimanche.

Objectif : prélever 130 poches de sang pour les malades !

Donner son sang pour sauver des vies et ne dure que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement. A la Réunion, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.

En dehors de cette journée de mobilisation, les collectes mobiles continuent bien évidemment tous les jours. Tous les groupes sanguins sont appelés à donner.

Par ailleurs, une application mobile "Dondesang" a été créée à l’occasion de la Journée mondiale du don du sang, le 14 juin dernier. Parmi ses fonctionnalités, on retrouve :

Trouver facilement une collecte en géolocalisant l’ensemble des lieux de don

Tester son aptitude au don via un questionnaire d’autoévaluation

Se renseigner sur les contre-indications liées aux voyages grâce à une interface simple et interactive

Accéder à tout moment à son espace donneur (historique de don et à vos informations personnelles, lieux de collecte favoris, etc.)

Prendre rendez-vous directement pour son prochain don (pour l’instant disponible seulement dans certaines régions)

Le don du sang en chiffres c'est :

10 000 dons par jour

1 million de patients soignés avec des produits sanguins chaque année

50% des donneurs qui ont moins de 40 ans

128 sites de prélèvement sur l’ensemble du territoire

40 000 collectes mobiles par an, à l’origine de 81% des dons réalisés

Qui peut donner ?

Se sentir en bonne santé

Avoir entre 18 et 70 ans

Peser plus de 50 kg

Il existe toutefois des contre-indications, dont :

Des soins dentaires depuis moins de 24 heures, une extraction dentaire depuis moins d’une semaine

Des antécédents de transfusion sanguine ou greffe

Une grossesse ou un accouchement dans les 6 derniers mois

Un piercing ou un tatouage réalisé dans les 4 derniers mois

De la fièvre ou une infection dans les 2 dernières semaines

Des problèmes de santé

Des partenaires multiples sur les derniers mois

