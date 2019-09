Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Ce mercredi 25 septembre, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale publiait ses travaux sur " la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs ", c'est le nom du rapport. La finalité ? Rééquilibrer les rapports entre grands distributeurs et producteurs, favoriser les commerces de proximité, mettre fin à l'opacité sur les pratiques des patrons de grandes surfaces... L'enquête longue de six mois a abouti à 41 propositions. Parmi les députés qui ont planché sur le sujet, Éricka Bareigts. Ce jeudi 26 septembre, la femme politique faisait le point sur ce rapport.

