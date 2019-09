Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 12 minutes

Matante Rosina a tout vu dans sa tasse de café : ce vendredi 27 septembre 2019 il fera beau le matin et il y aura des nuages dans l'après-midi. Des petites pluies sont également attendues dans le hauts de l'ouest. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera un peu agitée. Et chez vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

