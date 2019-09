Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

L'ancien président Jacques Chirac, "que nous aimions autant qu'il nous aimait", selon les mots d'Emmanuel Macron aux Français jeudi soir, est mort dans la matinée à son domicile parisien à l'âge de 86 ans. L'homme d'État omniprésent dans quatre décennies de la vie politique française et internationale s'est éteint "dans la matinée, à son domicile" de la rue de Tournon (VIe arrondissement), "très paisiblement, sans souffrir, et entouré de sa famille", a annoncé à l'AFP son gendre Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac. Une journée de deuil national en hommage à l'ancien chef de l'État se tiendra lundi et un service solennel lui sera rendu ce jour-là, à midi, dans l'église Saint-Sulpice à Paris. A La Réunion - où l"ancien chef d'Etat était venu à plusieurs reprises -, comme en Métropole et à l'étranger, les hommages à l'ancien Président se poursuivent (Photo rb/www.ipreunion.com - Jaques Chirac lors d'un séjour à La Réunion)

