L'État et la Région sont toujours empêtrés dans les procédures juridiques sur le dossier des carrières, pendant ce temps-là, le chantier de la Nouvelle route du littoral tourne au ralenti. Ce qui n'est pas bon pour les affaires des entreprises attributaires du chantier rassemblées en un groupement d'intérêt économique. Le GIE perd de l'argent, "une hémorragie financière" confient des sources proches du projet. La perte est telle que le groupement a fait une annonce cruciale aux prestataires : si le statu quo sur les roches massives perdure, il arrêtera le chantier en mars 2020.

On y va doucement

Cette annonce était, certes, attendue, pourtant, pour les acteurs du milieu, ça a été un coup de massue. Attendue car le chantier est en perte de vitesse depuis plus d’un an. Les transporteurs ont réduit la voilure. En fin d’année dernière, des salariés, arrivés à la fin de leur contrat de chantier ont été mis sur la touche. Pour une partie d’entre eux, cela devait être temporaire, près d’un an après, ils attendent encore… Un coup de massue, parce que ceux qui fourmillent autour de ce chantier d'envergure pensaient qu'une solution serait trouvée avant que le groupement ne puisse envisager une solution aussi radicale.

Depuis plusieurs semaines, sur le chantier de la NRL, le mot d'ordre pourrait être "ti lamp, ti lamp", ceux qui y travaillent toujours feraient "de la figuration" histoire de donner le change. Une source au sein de l’enceinte portuaire explique "ils réparent les piles défaillantes, renforcent ce qui est déjà construit, font des finitions sur le viaduc mais dans quinze jours, il n’y aura plus de travail, ils feront de la gesticulation." Laquelle gesticulation devrait prendre fin en mars prochain… Une source proche des transporteurs confirme "actuellement, le groupement est en train de faire un prolongement de 60 mètres mais après cela histoire d'avancer un peu mais personne ne sait ce qui se passera après."

Le groupement dit "stop"

En fait, si, trois entreprises savent déjà quelle sera la prochaine étape : la GTOI, la SBTPC et Vinci construction - terrassement, toutes les trois attributaires du marché de la digue et partie prenantes du GIE Viaduc du littoral. Business is business, si le chantier n'avance pas, les sociétés perdent de l'argent et elles ne pourront pas tenir à ce rythme là sur la longueur. Le statu quo sur les roches massives et les procédures juridiques en cours ont mis à mal le calendrier initial et donne peu de visibilité sur l'avenir aux entreprises. Pour le groupement, la priorité est maintenant de stopper l’hémorragie financière. Solution radicale : arrêter le chantier en mars 2020.

La situation est critique, les prestataires ont été prévenus par le maître d’œuvre pour qu’ils puissent anticiper et se préparer à cet arrêt brutal. Une source affirme "aujourd’hui, on travaille au compte goutte, si le chantier s’arrête du jour au lendemain, on se retrouve sur la paille car on nous a demandé d’investir, on l’a fait, voyez le résultat. La belle affaire !" Un autre interlocuteur ajoute "que va-t-on faire des personnes qui travaillent encore sur le chantier ? En mars 2020, on leur dit ‘on arrête et attendez patiemment’ ?" Selon cette source, le chantier de la NRL drainerait, actuellement, environ 1000 emplois directs et indirects.

Qui est responsable ?

Comme à son habitude, le groupement n’a pas répondu à nos demandes d’interviews, mais on peut aisément supposer que la décision d’arrêter le chantier en mars 2020 n’a pas été prise de gaieté de cœur. Au moment de l’annonce aux prestataires, le responsable de cette situation aurait été évoqué sans être cité. Selon plusieurs sources concordantes, il s’agirait de la Région "plutôt que de chercher des alternatives aux carrières, la collectivité s’acharne, ce chantier est plus politique que jamais." s’indigne un transporteur.

Et c’est bien là le problème, la Région s’entêterait sur le dossier des carrières pour deux raisons. Premièrement : une solution alternative pour les roches massives, peu importe laquelle, coûterait plus cher que d’ouvrir et d’exploiter des carrières. Deuxièmement : reculer sur le très médiatique dossier des carrières, pour le président de Région ce serait perdre la face en pleine pré-campagne pour les élections régionales. La NRL est son projet phare, celui qu’il compte mettre en avant pour briguer un nouveau mandat à la tête de la pyramide inversée.

Alors qu’en coulisses, les professionnels qui travaillent sur le chantier s’affolent, la Région, elle, opte pour la politique de l’autruche. La collectivité dit à qui veut bien l’entendre que le chantier continue sur son rythme de croisière, que 80% du projet est réalisé, ça avance, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Quid de l'enveloppe de 217 millions d'euros ?

La réalité est bien sombre, pourtant, il faut à tout prix terminer ce chantier qui a déjà pris un retard monstre. S’il devait s’arrêter, les conséquences seraient dramatiques.

Si ce n’est qu’une question d’argent, pourquoi la Région n'utilise-t-elle pas les 217 millions d’euros restants dans l’enveloppe provisionnée pour "risques et aléas" ? Cela permettrait d’avoir les fonds pour une solution alternative… Que ce soit des roches massives en provenance de Maurice, une carrière à Sans Souci ou pour tirer des andains dans les champs des agriculteurs réunionnais… Tant que c’est une solution viable qui permet d’arriver (enfin) au bout de ce chantier.

Après tout, Didier Robert l’a répété à plusieurs reprises, cette nouvelle route du littoral est un projet d’intérêt général, il faut impérativement la terminer. Surtout qu'il ne reste que 2,7 kilomètres à construire. La sécurité des Réunionnais a-t-elle un coût ?

Un dossier plus politique que jamais

Certaines sources affirment que la collectivité hésiterait à utiliser l’enveloppe de peur qu’un nouveau surcoût ne vienne (encore) ternir l’image du président de la pyramide inversée "quand en mai dernier la Région a annoncé que le montant initial du marché du viaduc avait été dépassé de 33 millions d’euros, c’est vraiment mal passé auprès de la population. Le chantier prend du retard et coûte plus cher que prévu, ça la fout mal" indique une source proche du dossier. Cela voudrait-il dire que la poursuite de ce chantier serait moins importante que les vélléités politiques de certains ?

Une autre hypothèse émerge car d'un point de vue stratégie politique, un arrêt total du chantier, c’est pire qu’un surcoût. Pourquoi la Région n'essaie-t-elle pas de limiter la casse ? Et si l'enveloppe de 217 millions d'euros censée être provisionnée ne l'était en réailté ? Et si la collectivité n'avait pas les moyens de financer une alternative aux carrières ?

Bien évidemment, ces questions, nous les avons posées à la Région, mais les habitudes ont la dent dure, la collectivité n'a pas donné suite à nos demandes d'interviews.

Le chantier de la nouvelle route du littoral pourrait bien s’arrêter en mars 2020, on peut donc raisonnablement en conclure qu'il y a péril dans la demeure. Depuis, on a une date pour l'arrêt du chantier mais pas pour une reprise, d'ailleurs reprendra-t-il ? Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il faille terminer cette route mais si les egos des uns et des autres entrent dans la danse, y arrivera-t-on ? Et surtout, quand ?

fh/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com