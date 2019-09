Chaque semaine, le centre régional de gestion du transport de l'île de La Réunion (CRGT) indique les chantiers en cours et ceux à venir. Ci-dessous, le communiqué complet du CRGT. (photo d'illustration: rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN2 - St Denis - Travaux d’aménagement du terre-plein central sur le Boulevard Lancastel

Sur la RN2 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d’aménagement du terre-plein central sur le Boulevard Lancastel et la création d’une contre allée, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est de 20h à 5h les nuits du lundi 23 au vendredi 27 septembre inclus.

- pour les usagers venant de l’Ouest, une déviation sera mise en place par la RD41 secteur La Redoute et la RN6 Boulevard Sud ;

- pour les usagers venant du centre-ville, une déviation sera mise en place au niveau du carrefour Labourdonnais par la voirie communale.

Par ailleurs, les bretelles d’insertion des échangeurs Pasteur et Allée Bonnier seront également fermée à la circulation dans le sens Nord/Est.

RN1A - Saint-Paul - Travaux pour la VVR

Sur la RN1A à St Paul secteur Pont Ravine du Cimetière, travaux pour la VVR jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 9h à 16h.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Rivière de l'Est au droit du chemin du Cap, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 4 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement de trottoir

Sur la RN2 à St Benoit secteur Petit St Pierre, travaux d'aménagement de trottoir jusqu'au vendredi

4 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement d'un carrefour

Sur la RN2 à St Benoit Chemin du Cap, travaux d'aménagement d'un carrefour à feux jusqu'au vendredi 18 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph - Travaux de création d'un accès

Sur la RN2 à St Joseph giratoire Manapany, travaux de création d'un accès jusqu'au vendredi 4 octobre. Chaussée rétrécie et vitesse limitée à 50km/h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de purges de la falaise et pose de barrières

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bois Blanc, travaux de purges de la falaise et pose de barrières jusqu'au vendredi 18 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30 et micros coupures à prévoir en fonction des besoins.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de trottoir

Sur la RN2 à St Joseph Langevin, travaux d'aménagement de trottoir jusqu'au vendredi 20 décembre. Alternat de 8h à 16h. Une déviation est fortement conseillée par la Rue Paille en Queue dans le sens St Joseph/St Philippe.

RN2 - St Denis/Ste Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 de St Denis à Ste Suzanne, travaux de balayage mécanique les nuits jusqu'au vendredi 04 octobre inclus. Voie neutralisée dans un sens puis l’autre en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN2 - Ste Anne - Travaux de modernisation de chaussée

Sur la RN2 à Ste Anne secteur Bassin Bleu, travaux de modernisation de chaussée jusqu'au vendredi 4 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Marie - Travaux d’aménagement

Sur la RN2 à Ste Marie, échangeur Le Verger, travaux d’aménagement jusqu’au 4 octobre de 8h à 16h. Circulation sur la RD 62 modifiée (amorce du giratoire)

RN2002 - St Benoît - Travaux de fouille en tranchée

Sur la RN2002 à St Benoît, travaux de fouille en tranchée jusqu'au vendredi 4 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 – La Plaine des Palmistes - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à la plaine des Palmistes entre ligne 500 et premier village, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au mercredi 30 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN5 - Cilaos centre - Travaux de piétonisation

Sur la RN5 à Cilaos centre-ville, travaux de piétonnisation jusqu'au 30 avril 2020. La circulation sera interdite sur la Rue du Père Boiteau de 7h à 16h. Déviation par les voiries communales.

RD48 - Salazie/Rte de Salazie - Travaux de pose de gabions et de filets

Sur la RD48 Route de Salazie, travaux de pose de gabions et de filets jusqu'au vendredi 4 octobre. Circulation alternée de 8h à 16h.

Chantiers à venir :

RN2 - St Denis - Travaux d’aménagement du terre-plein central sur le Boulevard Lancastel

Sur la RN2 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d’aménagement du terre-plein central sur le Boulevard Lancastel et la création d’une contre allée, la circulation sera interdite dans les deux sens de 20h à 5h les nuits du lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre inclus.

- Dans le sens Nord/Est, une déviation sera mise en place par la RD41 secteur La Redoute et la RN6 Boulevard Sud,

- Dans le sens Est/Nord, une déviation sera mise en place par l’échangeur du Butor, la voirie communale et la RN6 Boulevard Sud.

Par ailleurs, les bretelles d’insertion des échangeurs Pasteur et Allée Bonnier seront également fermées à la circulation dans le sens Nord/Est.

RN3 - St Pierre - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 à Saint Pierre, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens descendant entre l’échangeur de Basse Terre et la fin de RN3 de 20h30 à 5h les nuits du lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre inclus. Une déviation sera mise en place par l’échangeur de Basse Terre, la ZI.2 et les voiries communales.

RN1 - St Paul - Travaux de fauchage des espaces verts

Sur la RN1 à St Paul entre l'Eperon et La Saline, travaux de fauchage et d'entretien des espaces verts du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre. Travaux hors chaussée dans les deux sens. Prudence recommandée.

RN1 - St Paul - Travaux d'inspection d'ouvrages d'art

Sur la RN1 à St Paul, travaux d'inspection d'ouvrages d'art les nuits du lundi 14 au mercredi 16 octobre inclus de 20h à 5h selon le programme suivant:

- Ravine St Gilles la nuit du 14 octobre avec neutralisation de la voie lente sens Nord/Sud puis la voie de droite en sens inverse

- Viaduc du Bernica les nuits des 15 et 16 octobre avec neutralisation de la voie lente sens

Nord/Sud puis la voie de droite en sens inverse.

RN1 - Trois Bassins/St Leu - Travaux d'inspection d'ouvrages d'art

Sur la RN1 à Trois Bassins et à St Leu, travaux d'inspection d'ouvrages d'art du lundi 7 au jeudi 10 octobre de 8h à 16h selon le programme suivant:- Grande Ravine les lundi 7 et mardi 8 octobre avec voie de droite neutralisée sens Nord/Sud puis en sens inverse;- Ravine Fontaine les mercredi 9 et jeudi 10 octobre avec voie de droite neutralisée sens Nord/Sud puis en sens inverse.

RN1 - Etang Salé - Travaux de peinture

Sur la RN1 à l'Etang Salé au niveau de l'échangeur des Sables, travaux de peinture la nuit du mardi 1er octobre. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de ramassage de branchage

Sur la RN1 de St Paul à St Leu entre l'échangeur de l'Eperon et celui des Colimaçons, travaux de ramassage de branchage du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre. Neutralisation de la voie de droite en chantier mobile de 8h à 15h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - St Paul - Travaux d’élagage

Sur la RN1 à St Paul secteur Route Digue, travaux d’élagage la nuit du jeudi 3 octobre. Neutralisation de la voie lente de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Paul - Travaux de curage de fossés

Sur la RN1 à St Paul entre la Route Digue et Plateau Caillou, travaux de curage de fossés les nuits du lundi 30 septembre au mercredi 2 octobre inclus. Voie lente neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - St Pierre/St Louis - travaux de balayage

Sur la RN1 entre St Pierre ravine Blanche et St Louis le Gol, travaux de balayage les nuits du lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre. Voie de droite neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - Etang Salé/St Leu - travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 de l'Etang Salé au Portail St Leu, travaux de fauchage en accotement du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h30 à 15h30.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de mise en oeuvre d'une ligne électrique

Sur la RN2 à Ste Suzanne, travaux de mise en oeuvre d'une ligne électrique les nuits du lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre inclus. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est entre Bel Air et la Marine.

RN2 - Ste Suzanne / St Benoit - Travaux de nettoyage fil d’eau en rive

Sur la RN2 de Ste Suzanne à St Benoit, travaux de nettoyage fil d’eau en rive du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre comme suit :

- lundi 30 septembre entre échangeur Paniandy et Beauvallon;

- mardi 1er au jeudi 3 octobre échangeur Nord de Ste Suzanne et échangeur de Quartier Français.

Neutralisation de la voie de droite de 8h à 15h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de signalisation horizontale

Sur la RN2 entre Bel Air à Ste Suzanne et l'échangeur de Salazie à St André, travaux de signalisation horizontale les nuits du lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre inclus. Voie de droite ou de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN2 - Ste Marie - Travaux d'inspection d'ouvrages d'art

Sur la RN2 à Ste Marie, travaux d'inspection d'ouvrages d'art les nuits du jeudi 17 au lundi 21 octobre inclus hors week-end de 20h à 5h selon le programme suivant:

- Rivière des Pluies la nuit du 17 octobre avec voie de droite neutralisée sens Nord/Est puis en sens inverse;

- Rivière Ste Marie la nuit du 18 octobre avec voie de droite neutralisée sens Nord/Est puis en sens inverse;

- Ravine Charpentier la nuit du 21 octobre avec voie de droite neutralisée sens Nord/Est puis en sens inverse.

RN2002 - St Benoit - Travaux de réfection de joints de chaussée ouvrage Rivière des Marsouins

Sur la RN2002 à Saint Benoit, travaux de réfection de joints de chaussée les nuits du lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre inclus. Circulation interdite sur l'ouvrage de la Rivière des Marsouins de 20h30 à 5h. Une déviation sera mise en place par les voiries communales et la RN2.

RN2002 - Bras Panon/St Benoit - Travaux de réfection de joints de chaussée

Sur la RN2002 à Bras Panon et St Benoit, travaux de réfection de joints de chaussée de l'ouvrage Rivière des Roches les nuits du lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre inclus. Route fermée dans les deux sens de 20h30 à 5h. Déviation par les voiries communales.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'abattage d'arbres

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes secteur Ligne 500, travaux d'abattage d'arbres du lundi 30 septembre au mercredi 1er octobre. Circulation interdite dans les deux sens pour les véhicules légers de 8h30 à 15h30. Déviation les voiries communales. Des convois seront organisés pour les riverains et les poids lourds de plus de 3.5t toutes les 15 minutes environ.

RN3 - St Benoit - Travaux de mise en oeuvre d'enrobés

Sur la RN3 à St Benoit secteur La Confiance, travaux de mise en oeuvre d'enrobés les nuits du lundi 30 septembre au mercredi 30 octobre. Alternat de de 20h30 à 5h.

RN7 - Le Port - Travaux d'enrobés

Sur la RN7 au Port entre le giratoire Faraday et celui des Danseuses, travaux d'enrobés les nuits du lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre inclus de 20h à 5h selon le programme suivant:

- la nuit du lundi 30 septembre circulation interdite dans le sens Ouest/Nord;

- les nuits du mardi 1er au jeudi 3 octobre inclus circulation interdite dans les deux sens. Déviation par les voiries communales.

Evènements hors chantiers

RN1A - St Leu - Fête de la Salette

A Saint Leu, pour permettre le bon déroulement de la manifestation religieuse intitulée " Fête de la Salette ", la circulation et le stationnement sont interdits sur la rue Haute entre le rond-point Nord et la rue Gaspard jusqu’au lundi 30 septembre à 7h. Cette manifestation engendrant une forte affluence sur la RN1A, des difficultés de circulation sont à prévoir pour la traversée de Saint Leu. Pour les usagers voulant se rendre dans le Sud ou dans l’Ouest, il est conseillé d’emprunter la RN1 Route des Tamarins pendant toute la durée de la manifestation.

Pour la journée du Dimanche 29 septembre de 7h00 à 18h00, la circulation rue Général Lambert entre l’intersection du chemin Dubuisson et le rond-point Nord se fera en sens unique Sud/Nord. Par ailleurs toujours ce 29 septembre, les rues Compagnie des indes, du boulevard Bonnier et de l’Océan seront en sens unique du rond-point Nord à la rue de l’Océan. Le parking de la Ravine sera réservé au bus des pèlerins en provenance du Nord et celui du boulodrome pour les bus venant du Sud de l’île.

RN1A - St Paul - Festival Reunion Metis

A St Paul, pour permettre le bon déroulement de la manifestation "Festival Réunion Métis", le Quai Gilbert sur le front de mer de St Paul sera fermé à la circulation du jeudi 26 septembre à 6h au lundi 30 septembre à 2h du matin. Le festival aura lieu du vendredi 27 au dimanche 29 septembre. Un parking sera mis à disposition des festivaliers à proximité de l'événement.

RN2 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 29 septembre de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais dans les deux sens.

Les usagers peuvent écouter le répondeur Info routes sur le 0262 97 27 27