BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 28 septembre 2019



- Municipales : combat de ténors à Saint-Denis, Virapoullé(s) contre les autres à Saint-André

- Cilaos : donner sa moelle osseuse pour sauver Mahé

- La manif pour tous contre-attaque

- Zeina Nassar, la boxeuse allemande qui se bat pour porter le hijab sur le ring

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi sous les nuages

Municipales : combat de ténors à Saint-Denis, Virapoullé(s) contre les autres à Saint-André

Les 15 et 23 mars 2020, les Réunionnais iront aux urnes élire leur maire pour les six prochaines années. Ces élections ont un enjeu électoral fort compte tenu de leur impact pour les administrés bien sûr, mais aussi plus largement sur les prochaines élections départementales et régionales. Par leur caractère incertain, la personnalité des candidats en lice, ou encore l'importance du scrutin en vue des élections suivantes, certaines communes joueront un rôle clé. Imaz Press entame ce samedi 28 septembre 2019 un tour d'horizon des communes phares et/ou à forts enjeux

Ce samedi 29 septembre 2019, une campagne de recrutement de donneurs potentiels de moelle osseuse est organisée à Cilaos pour venir en aide à Mahé, enfant de quatre ans atteint de leucémie. Habitant à Toulouse, le bambin a besoin d'un don de moelle osseuse, mais malheureusement aucun donneur compatible n'a été trouvé. Sa mère étant réunionnaise, sa famille a donc décidé de lancer un appel à l'aide sur notre île, pour tenter de lui trouver un donneur.

Ce vendredi 27 septembre 2019, le collectif "Liberté, égalité, paternité" tenait une conférence de presse pour exposer son point de vue sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Les membres, déjà dans la rue pour protester contre le mariage pour tous il y a cinq ans, n'ont vraisemblablement pas bougé de position concernant l'égalité des droits entre hétérosexuels et homosexuels. "La PMA pour toutes, c'est l'effacement du père" disent-ils. "Un caprice des couples de femmes" disent-ils.

Figure prometteuse de la boxe féminine allemande, Zeina Nassar ne se bat pas uniquement sur le ring. Elle ferraille aussi pour faire accepter son hijab dans les compétitions internationales, malgré des critiques.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi sous les nuages

Ce samedi 28 septembre 2019, Matante Rosina est déçue. Le soleil devrait briller une partie de la matinée sur l'île, mais les nuages s'inviteront peu à peu dans le ciel, d'abord dans le nord avant de se frayer un chemin jusqu'au sud. Côté températures, il devrait faire jusqu'à 20 degrés au volcan, 15 au Maïdo, et 29 sur le littoral