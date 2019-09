L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie un état des lieux sur le financement bancaire de l'économie au 31 décembre 2018. Le financement bancaire occupe un rôle central dans le développement de l'économie réunionnaise. Fin 2018, les encours totaux de crédits atteignent 23,3 milliards d'euros et affichent une progression de+4,7% sur un an. Cette hausse représente +1,1 milliard d'euros sur l'année.

Le financement de l’investissement ralentit pour les entreprises et les collectivités locales

Les encours de crédits d’investissement aux entreprises enregistrent une croissance encore solide en 2018, de +3,1% (+127 millions d’euros), en repli toutefois par rapport à l’année précédente (+8,5% en 2017, soit +315 millions d’euros). Les encours consentis aux collectivités locales ont progressé plus modérément en 2018: de 0,8% après +11,0% en 2017. Ils atteignent 2,8 milliards d’euros à fin 2018, prêtés pour près de 80% par des acteurs institutionnels (Agence française de développement, Banque européenne d’investissement...).

Le financement de l’immobilier toujours dynamique

Les encours de crédits immobiliers consentis aux entreprises s’élèvent à 4,3 milliards d’euros fin 2018, en hausse de +6,9% sur un an. La Caisse des Dépôts et Consignation (CDC),devenue Banque des Territoires en 2019,intervient à hauteur de 83% dans le financement de ce secteur.

En effet, depuis la crise de 2007-2009, le secteur bancaire traditionnel est moins présent dans le financement de la promotion immobilière. C’est la construction de logements sociaux, sous l’égide des principales SEM et sociétés immobilières du département, financées essentiellement par la CDC, qui s’est substituéeau marché des promoteurs privés.

Avec des ventes de logements qui continuent à progresser en 2018, les crédits à l’habitat enfaveur des ménages sont en nette hausseen 2018, de 5,8% (soit +390 millions d’euros sur un an).Les taux d’intérêt des crédits à l’habitat des particuliers sont demeurés particulièrement bas et stables tout au long des années 2017 et 2018, prochesde 1,7%en moyenne.

Les crédits à la consommation des ménages en forte hausse

Du côté des crédits à la consommation, la dynamique de croissance se poursuit en 2018, avec une hausse de +8,1% des encours de crédits aux ménages (soit +157 millions d’euros sur un an) après +11,4% en 2017.L’évolution récente se retrouve dans les dépenses des ménages, notamment des achats automobiles. Les taux d’intérêt des crédits à la consommation consentis aux ménages s’inscrivent en baisse sensible ces derniers trimestres, et sont proches de 3,5% en moyenne. Ils ont diminué de moitié depuis 2012, où le taux d’intérêt moyen était de 7%.

Par ailleurs, la pratique de la location avec option d’achat (LOA) progresse fortement dans le financement de la consommation des ménages. Le montant de ces encours a triplé sur les cinq dernières années et représente désormais 8% des crédits à la consommation.