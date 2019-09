Christophe Chion-Hock, chocolatier à Sainte-Clotilde, fait partie des sept finaliste du prix Goût et Santé des Artisans MAAF grâce à son chocolat "Coeurcuma". La soirée de remise des Prix se déroulera lundi 14 octobre à 18h30 au Pré Catelan, Paris 16ème arrondissement.

Jeune chef d’entreprise de la Réunion, il propose le travail du chocolat et du curcuma. Cette nouvelle recette associe saveurs et atout santé. Après une reconversion en 2008, Christophe Chion-Hock crée une société familiale de compléments alimentaires jusqu’en 2017, puis il mise ensuite tout sur le curcuma que l’on trouve facilement et en grande quantité à la Réunion et s’éloigne des gélules.

Pour donner vie à ce projet de recherche, il fait appel au pôle de compétitivité Qualitropic (lieu d’échanges, d’ouverture, de lancement de projets et accélérateur d’innovation fédérant des entreprises autour d’une même thématique, la bioéconomie tropicale) et dès décembre 2017 le premier produit chocolat - curcuma voit le jour.



En 2018, fort de son succès, une nouvelle gamme enrichie et savoureuse voit le jour mettant en avant le chocolat, le curcuma et le gingembre.



Avec son entreprise, Christophe Chion-Hock cherche à développer l’artisanat de son île en utilisant uniquement des produits locaux et bio. Son engagement se traduit notamment dans la suppression de l’impact carbone en créant une chocolaterie à la Réunion.



La recette semble simple mais en fait est très recherchée. Cette bouchée gourmande allie le mariage subtil du chocolat et du curcuma. Le curcuma, plante connue pour ses vertus anti-oxydantes, anti-cancérigènes et anti inflammatoires associé au chocolat permet d’allier bénéfices santé tout en se faisant plaisir. Mais ce n’est pas tout : un assortiment de gingembre, de poivre noir et de miel de citronnier font aussi partie de la recette.

Ces ingrédients permettent une meilleure efficacité du curcuma en plus de leurs vertus naturelles. Et concernant les calories, cette recette est des plus surprenantes puisque la friandise ne contient que du sucre de coco. Ce sucre est le meilleur sucre naturel complet à faible réponse glycémique et insulinique.

Cette bouchée à la touche exotique est bénéfique pour le corps et le moral en apportant une pause bien être lors de la pause-café.