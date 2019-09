Encore une grosse semaine pour le collectif Band Cochon, avec 139 pour 11 communes. Les communes du sud sont les plus photographiées mais ne sont pas forcément plus sales que toutes les autres qui n'ont pas de photographes pour dénoncer les makoteries.

A noter cette semaine :

- beaucoup de carcasses de voitures dans la nature et dans les lotissements

- vendredi un gros dépôt près d'un immeuble au Tampon a été retiré. Le problème d'insalubrité publique a été réglé et nettoyé suite à la pression d'un groupe Facebook, "le tamponnais mécontent", de Band cochon, de la volonté des habitants de l'immeuble et de la brigade environnement de la Casud qui a joué le role de médiateur



Liste des communes impactées par la traque cette semaine :

Le Tampon : 41

Saint-Denis : 39

Saint-Pierre : 33

Saint-Louis : 19

Saint-André : 1

Salazie : 1

Cilaos : 1

Sainte-Rose : 1

L'Étang-Salé : 1

Saint-Paul : 1

Entre-Deux : 1

Total : 139