Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 21 minutes

Les effectifs de la Police nationale ont dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 septembre 2019 réalisé des contrôles afin notamment de lutter contre les démonstrations motorisées non autorisées à Saint-Denis. L'action visait à sécuriser la circulation de fin de semaine et assurer la tranquillité des riverains du Boulevard Rambaud. Ce contrôle a permis de relever 29 infractions en un peu plus de deux heures. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

