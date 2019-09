BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche maatin 29 septembre 2019



- Les radars, ces mal-aimés qui ne font que leur boulot

- Street Art Réunion Graffiti, le premier rendez-vous du genre à La Réunion

- Thomas Cook, musées régionaux, Didier Robert, municipales,

- Le chessboxing, sport hybride inventé par l'artiste Enki Bilal

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un petit soleil, timide

Les radars, ces mal-aimés qui ne font que leur boulot

Quatorze radars fixes dans le département et vous l'avez sans doute remarqué, ces derniers mois bon nombre de radars ne flashent plus. Taggués, vandalisés, abîmés, depuis décembre 2018, les dégradations sur les radars fixes ont augmenté de 20% sur le territoire national. La Réunion n'a pas été épargnée par le phénomène. Des radars sont toujours hors service, ils seront remplacés par des radars nouvelle génération dans les prochains mois.

Street Art Réunion Graffiti, le premier rendez-vous du genre à La Réunion

Le festival international de Street Art Réunion Graffiti est le premier rendez-vous du graffiti et du street Art à l'Île de la Réunion. Un groupe de 25 artistes internationaux et locaux vont se réunir pour un moment intense d'expression et d'échanges. Pour cette première édition la Marraine du Festival Réunion Graffiti 2019 est Lady Pink. Il se déroulera du vendredi 4 au jeudi 13 octobre 2019.

Thomas Cook, musées régionaux, Didier Robert, municipales,

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 septembre vendredi 27 septembre 2019 sur Imaz Press :

- Le voyagiste britannique Thomas Cook fait faillite, La Réunion n'est pas impactée

- Affaire des musées régionaux : Didier Robert a quitté la gendarmerie après sept heures d'audition

- Quatre enquêtes préliminaires en début de campagne, ça fait désordre...

- Municipales 2020 : les enjeux d'un scrutin qui a les régionales en ligne de mire

Le chessboxing, sport hybride inventé par l'artiste Enki Bilal

Dégoulinant de sueur, le souffle haletant et l'esprit embrouillé après avoir assené crochets et uppercuts, il déplace ses pions sur l'échiquier en quête de lucidité: né dans l'imaginaire du dessinateur Enki Bilal, le chessboxing est désormais un sport bien réel combinant boxe anglaise et jeu d'échecs.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un petit soleil, timide

Le soleil se fera tiide ce dimanche 29 septembre 2019. Matante Rosina pense aussi que des nuages s'inviteront dans le paysage. La mer sera peu agitée par une petite petite houle de 1.5m le long du littoral sud. Et chez vous c'est comment ?