Comme tous les week-end, la gendarmerie a relevé de nombreuses infractions sur les routes réunionnaises. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

9 CEEA Délits : taux le plus élevé : 1,02 mg/L

9 CEEA contraventions : dont 2 jeunes permis de conduire

1 conduite sans permis de conduire

1 conduite malgré annulation.

1 défaut assurance

2 sens interdits

1 non-port du casque

1 non-port de ceinture de sécurité

1 défaut contrôle technique



Toujours sur le secteur de la Cie de Saint-Pierre, durant la journée du dimanche, la BMO RSL a constaté 6 alcoolémies, 4 conduites sous stupéfiants, 1 vitesse excessive, 2 non port de casque, 2 défaut de permis de conduire et 2 défaut d’assurance.



Un service de contrôle routier a été mené dans la soirée du samedi 28 septembre 2019 de 19h à 23h00, avec les effectifs et moyens engagés de la BMO de Saint-Paul et la BT de la Possession. Au cours duquel, 4 alcoolémies ont été relevées.



Durant la journée du dimanche, sur le RN1, la BMO de ST.Paul a mis en place un service de lutte contre l’insécurité routière. 10 automobilistes ont été interceptés et sanctionnés pour excès de vitesses.



Samedi soir de 19h à 23h, sur le secteur de Sainte-Marie, les effectifs et moyens de la BMO de Saint-Benoit et de la Brigade de Sainte-Marie, ont procédé à un contrôle routier, menant à la constatation de 7 infractions graves génératrices d’accident, dont 3 conduites sous stupéfiants.

Durant la journée du dimanche, sur et à proximité de l’axe RN2, la BMO de Saint-Benoit à mis en place, plusieurs postes de contrôle routier, destinés à lutte contre l’insécurité routière. A cet effet, 28 infractions graves génératrices d’accident ont été relevées, dont 18 vitesses, 4 conduites sous stupéfiants et 1 refus d’obtempérer. 1 usager de deux-roues motorisé et 1 automobiliste ont été interceptés respectivement à 118 km/h pour une limitation 50 km/h et 161 km/h pour 90 km/h...