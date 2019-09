BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 30 septembre 2019



Cachez donc ces roches mauriciennes qu'on ne saurait voir

Le chantier de la nouvelle route du littoral n'avance plus. La Région et le groupement d'intérêt économique font face à un problème de taille : l'approvisionnement du chantier en roches massives. Aujourd'hui, il en manque deux tonnes. Pour l'ouverture et l'exploitation des carrières, actuellement, c'est le statu quo. Alors d'autres solutions commencent à émerger : tirer des andains dans les champs agricoles, ouvrir une carrière à Sans Souci... Dernièrement, l'une de ces propositions a fait couler beaucoup d'encre : l'importation de roches en provenance de Maurice. Le projet n'a pas fait l'unanimité, loin de là...

Municipales : bataille de maires à Saint-Paul, rififi à gauche au Port

Dans le cadre des municipales des 15 et 22 mars 2020. Imaz Press poursuit ce lundi 30 septembre 2019 son tour d'horizon des communes phares et/ou à forts enjeux. Après Saint-Denis, Saint-André, Bras Panon et le Tampon, nous présentons les communes de Saint-Paul, le Port et Saint-Louis

Journée de deuil national en l'honneur de Jacques Chirac

Ce lundi 30 septembre 2019 est en France une journée de deuil national en hommage à Jacques Chirac, qui fut une figure de la vie politique française durant quarante ans auréolée, notamment depuis son retrait de la vie politique, d'une image d'humaniste et de bon vivant "profondément français", qualités et défauts compris.

En Colombie, le ballon rond est roi, mais le foot féminin précaire

Les fins de mois étaient difficiles et Maria Paula Rendon ne parvenait plus à payer son loyer. Sa passion pour le ballon rond s'est heurtée à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée : la précarité du football féminin en Colombie.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps ensoleillé

Matante Rosina est heureuse, elle a vu qu'il y aura un beau temps ensoleillé ce lundi 30 septembre 2019. Il y aura un peu de vent et la mer sera un peu agitée. Et chez vous quel temps fait-il ?