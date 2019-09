Alors que le CHU Félix Guyon avait été le premier hôpital de France à avoir accueilli l'exposition "Quand les artistes passent à table", du 15 avril à la mi-juin 2019, c'est aujourd'hui le site sud du CHU qui s'apprête à la recevoir. Elle se tiendra du 3 au 30 octobre. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU de La Réunion.

L’exposition présente le travail et la réflexion de 19 artistes contemporains (dont 4 Réunionnais) autour de six thématiques : manger, acheter, modifier, cultiver, élever et préserver, passant de la chaîne alimentaire à la chaîne de création. Quel est l’impact de notre alimentation sur l’environnement ? De notre assiette à la terre, que se passe-t-il aujourd’hui ? Si je consomme moins d’aliments d’origine animale, quelles en sont les conséquences ? L’agriculture est-elle l’une des causes ou un outil potentiel pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Comment faire pour devenir des mangeurs plus conscients, plus engagés en faveur d’une alimentation durable ? Le bio ouvre-t-il une voie pertinente ?

Ces questions sont traitées dans l’exposition en suivant la logique du cycle : ce que je mange vient d’un distributeur qui l’a acheté à un producteur ou à un industriel, transformateur qui l’a lui-même obtenu d’un agriculteur, qui a lui-même fait pousser ses produits à partir d’un sol et d’une terre ou a élevé des espèces animales.

