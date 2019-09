Les journées "Stop agression" se déroulent pour leur 6ème édition cette année. L'occasion d'enseigner gratuitement des sports de self-défense aux femmes de n'importe quel âge. L'association "Krav-maga women protect", qui vise justement à assurer la protection des femmes, est à La Réunion pendant une semaine dans ce but. (Photo d'illustration initiation au krav-maga le 8 mars 2019)

Géraldine Schmidt est la fondatrice de "Krav-maga women protect", une association créée en 2017 après une mission en Inde pendant laquelle les bénévoles ont réalisé l'urgence d'aider les femmes à se défendre, "On s'est rendues compte du besoin, on voulait monter une action adressée aux femmes victimes d'agressions".

Invitées à La Réunion, ces femmes sont là également pour sensibiliser. "On va former des gens à la police ou en hôpital. On a deux-trois interventions par jour. Aujourd'hui, on se sent un peu plus entendues avec le Grenelle".

Objectif, "protéger les femmes". "On ne veut pas en faire des combattantes, mais vraiment les aider à se défendre. Beaucoup ont peur... des gestes simples, ça peut les aider à prendre confiance" explique Géraldine.

A ses côtés, Francesca Serio, ceinture noire à la Fédération européenne de krav-maga. "C'est la discipline idéale pour sortir de n'importe quelle situation de rue. On intervient aussi dans des foyers de femmes battues, en métropole".

Pascal Gems, à la tête d'un club de krav-maga à Saint-Denis, a fait venir cette association à La Réunion, dans le cadre du mois du Grenelle contre les violences faites aux femmes. "Les femmes peuvent avoir besoin de ces outils pour se défendre. Pour bon nombre d'entre elles, elles ont déjà subi des violences. Dans notre société, à La Réunion comme ailleurs d'ailleurs, l'homme est encore très présent, et la femme a besoin de revendiquer ses droits pour être l'égale de l'homme."

La sportive Francesca, elle, estime qu'il "faudrait avant tout apprendre aux hommes à ne plus se comporter de la sorte".

