Publié il y a 4 minutes / Actualisé le Samedi 28 Septembre à 07H41

Dans le cadre des municipales des 15 et 22 mars 2020. Imaz Press poursuit ce lundi 30 septembre 2019 son tour d'horizon des communes phares et/ou à forts enjeux. Après Saint-Denis, Saint-André, Bras Panon et le Tampon, nous présentons les communes de Saint-Paul, le Port et Saint-Louis (Photo rb/www.ipreunion.com)

