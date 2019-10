BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 1er octobre 2019 :



- Maloya la sort dann fé noir, la rant dann fé clèr

- Municipales : Michel Fontaine et les ombres de Didier Robert à Saint-Pierre

- Kiabi Réunion : plusieurs tee-shirts sèment la discorde

- Gaspillage alimentaire : un questionnaire pour comprendre nos pratiques

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille sur toute l'île

Maloya la sort dann fé noir, la rant dann fé klèr

C'était le 1er octobre 2009 : le maloya, poumon de la musique réunionnaise, entre alors au patrimoine mondial culturel de l'Unesco. Héritage des anciens esclaves de l'île, le maloya fut longtemps un chant subversif, caché des colons, pour exprimer sa douleur et sa colère après de dures journées de labeur. Sorti de l'ombre, le maloya fait aujourd'hui la fierté des Réunionnais. A la fois chant et danse, l'art perdure et traverse les époques. En festival, sur les scènes de concert et même sur les plateaux de télévision, le maloya est plus que jamais au coeur du patrimoine réunionnais.

Municipales : Michel Fontaine et les ombres de Didier Robert à Saint-Pierre

Imaz Press poursuit ce mardi 1er octobre 2019 son tour d'horizon des communes phares et/ou à forts enjeux pour les municipales des dimanches 15 et 22 mars 2020. Nous présentons ce jour les communes de Saint-Pierre, Sainte-Marie et Saint-Benoît.

Kiabi Réunion : plusieurs tee-shirts sèment la discorde

En ce moment, ce sont les soldes, des vêtements à prix cassés dans les rayons des magasins. Pour l'occasion, l'enseigne Kiabi Réunion a sorti une collection dédiée aux marmailles avec pour thématique le surf. Certains articles de la collection ont créent l'émoi notamment pour les proches de victimes d'attaques de requins. Les tee-shirts avec les slogans "les requins sont nos amis", "requin, bienvenue"... ne sont pas passés. L'enseigne se défend "c'est une collection internationale, nous sommes une franchise et avons obligation de vendre les produits à disposition." indique Kiabi Réunion. Chronique d'une polémique naissante sur les réseaux sociaux.

Gaspillage alimentaire : un questionnaire pour comprendre nos pratiques

La réduction du gaspillage alimentaire répond à un triple enjeu : environnemental, économique et sociétal. On estime que chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées. Pour comprendre nos habitudes et mieux lutter contre le gaspillage alimentaire, l'association Régal (Réseau pour éviter lee gaspillage alimentaire) et Zéro déchet La Réunion ont créé le groupe de travail " informer et sensibiliser " pour mieux connaître les pratiques, perceptions et représentations du gaspillage alimentaire à La Réunion. Ce groupe de travail a besoin de vous ! Un questionnaire est mis en ligne.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille sur toute l'île

On continue dans la même lancée que ce début de semaine : la journée sera belle ! Quelques nuages à prévoir dans la journée mais trois fois rien... pas de quoi faire enlever à Matante Rosina ses lunettes de soleil. Et sur les sommets, ça brille ! La mer, elle, reste un peu agitée.