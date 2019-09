En ce moment, ce sont les soldes, des vêtements à prix cassés dans les rayons des magasins. Pour l'occasion, l'enseigne Kiabi Réunion a sorti une collection dédiée aux marmailles avec pour thématique le surf. Certains articles de la collection ont créent l'émoi notamment pour les proches de victimes d'attaques de requins. Les tee-shirts avec les slogans "les requins sont nos amis", "requin, bienvenue"... ne sont pas appréciés. L'enseigne se défend "c'est une collection internationale, nous sommes une franchise et avons obligation de vendre les produits à disposition." indique Kiabi Réunion. Chronique d'une polémique naissante sur les réseaux sociaux.

Le collectif des familles et proches de victimes de la crise requin a été le premier à réagir sur le sujet. Ce dimanche 29 septembre, sur sa page Facebook, le collectif fait part de son indignation. Il s'exclame : "quelle indécence de vendre à l'île de la Réunion un T-shirt sur lequel il est écrit "les requins sont nos amis". Le mépris ne semble plus avoir de limite."

Certains internautes choqués réagissent dans les commentaires et appellent au boycott de la société de distribution de prêt à porter.

Christiane Técher est la veuve de Florys Huet, un pêcheur de bichiques de 41 ans mortellement attaqué par un squale à l’embouchure de la Rivière de l’Est à Sainte-Rose le 30 janvier dernier. La photo de ce marmaille souriant avec son tee-shirt "sharks are our friends" (les requins sont nos amis ndlr) sur le dos a fait ressurgir le souvenir le plus douloureux de sa vie "j’étais outrée, ailleurs, peut-être que ça passe mais à La Réunion, au vu des circonstances, c’est malvenu."

Christiane Técher n’est pas vindicative, elle ne boycottera pas l’enseigne de vêtements "je demande juste que ces tee-shirts soient retirés de la vente. Il faut penser aux familles, aux proches, si je croise un enfant qui porte ce tee-shirt, je serai gênée. Des gens ont souffert, souffrent encore et essayent d'avancer sans avoir fait leur deuil. Ces tee-shirts, c'est du irrespectueux." détaille-t-elle.

"Une collection internationale"

Kiabi Réunion se défend par la voix de Eva Barbe, la directrice du marketing "on veut bien que cela puisse faire polémique mais nous sommes la franchise d’une enseigne internationale. Tous les magasins reçoivent ces tee-shirts. Nous n’avons pas accès aux collections avant qu’elles n’arrivent, on ne choisit pas" explique la directrice du marketing avant de faire valoir "nous avons obligation de vendre les produits à disposition."

Sur le fait que le tee-shirt "les requins sont nos amis" soit particulièrement mis en valeur dans le catalogue de l’enseigne, Eva Barbe répond "les catalogues sont composés de la même manière pour tous les magasins Kiabi du monde. Nous recevons une maquette déjà faite, ce n’était pas notre volonté de mettre en avant cet article plutôt qu’un autre."

Un précédent

Il y a quelques années dans la même enseigne, une polémique similaire avait eu lieu concernant un tee-shirt pour homme. Kiabi Réunion avait alors retiré l’article controversé de ses rayons. Cette hypothèse n’est pas écartée pour cette collection notamment pour les trois tee-shirts pour enfants qui posent problème "si la franchise nous demande de les retirer de la vente, nous le ferons" termine Eva Barbe.

Les tee-shirts "requin, bienvenue" et "comment éviter une attaque de requin : ne nagez pas seuls, croyez moi !" sont actuellement disponibles en magasin. L’article "les requins sont nos amis" devrait être mis en rayon des trois boutiques de l'enseigne à partir de mercredi 2 octobre.

fh/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com