A l'occasion du mois "Octobre rose" dédié à la lutte contre le cancer du sein, la Ligue réunionnaise de handball se mobilise. Plusieurs manifestations sont prévues à La Réunion comme la course organisée par RUN Odysséa, bien identifiable grâce à ses nombreux tee-shirts roses. Pour la première fois, le monde du handball réunionnais se joint à l'association : l'idée est venue d'organiser une journée de championnat intégrée dans le calendrier de la ligue, au cours de laquelle les équipes s'habillent en blanc et rose avec des tee-shirts sur lesquels on pourra lire "Hand'Semb contre le cancer du sein". Les matchs auront lieu les 4 et 5 octobre 2019 sur douze terrains de l'île, en collaboration avec le CRCDC, centre régional de coordination des dépistages des cancers.

Pour chaque site concerné, une équipe de sensibilisation sera sur place pour sensibiliser et prévenir concernant l'importance du dépistage et le cancer du sein. Les équipes seront composés des joueurs licenciés, et le public est appelé à venir nombreux. A noter que tous les matchs sont gratuits.

"C'est une action très importante pour nous, mais pour des raisons de calendrier, on ne pouvait pas participer" explique Philippe Alexandrino, président de la Ligue de handball. "Là nous avons pu nous caler avec cette première approche. Le 4 octobre ce sont les matchs des hommes et le 5 octobre les femmes." Le message que la ligue veut faire passer : venez en nombre, découvrez que le cancer du sein ne touche pas que les personnes inactives, et quel que soit l'âge finalement.

Exemple en est avec le témoignage poignant de Viviane Gerbith, atteinte du cancer du sein et handballeuse. "J'ai 31 ans et j'ai été atteinte d'un cancer stade 2, je l'ai appris en janvier 2019, après un coup que je me suis pris au handball." Après une première période d'intervention, elle a souhaité reprendre le sport. "L'amour du ballon revient vite" nous dit-elle. Sans reprendre les matchs pour autant, juste avec des entraînements, Viviane continue donc le handball pendant la chimiothérapie. "Le sport ça libère et ça aide à dé-dramatiser, en blaguant avec les co-équipières sur mon manque de cheveux par exemple."

La jeune femme le dit : "ça n'arrive pas qu'aux autres, se faire dépister c'est primordial". D'où sa présence, "je ne jouerai pas pour raisons médicales, mais je serai aux côtés de mes co-équipières pour les soutenir."

Parmi les joueuses de handball on retrouve Leila Lejeune, ancienne championne du monde de handball. "C'est une opération qui aurait dû être faite depuis longtemps, c'est une très bonne initiative, ça permet de mettre en avant la prévention. Plus tôt c'est pris en charge, et mieux les femmes s'en sortent."

"La Ligue de handball voulait faire quelque chose, et on a applaudi l'idée" explique Luc Bizouerne, directeur de RUN Odyssea. "L'idée c'est de pérenniser le projet évidemment. On espère que ça attirera les foules, par curiosité pour le hand et pour s'informer sur le cancer du sein."

Le dépistage concerne les femmes à partir de 50 ans pourtant moins d'une femme sur deux va se faire dépister. "Dépisté à temps on a plus de chance d'en guérir, il faut que le message passe" ajoute-t-il.

