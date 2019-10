La SEMADER a organisé en soutien à Odysséa Réunion un tournoi de pétanque solidaire inter-entreprises ce dimanche 29 septembre 2019. En tout, 3.760 euros de dons ont été collectés et reversés à Odyssea pour la lutte contre le cancer du sein à la Réunion. Une deuxième édition réussie.

Plus de 130 participantes et participants se sont réunis au boulodrome de Saint-Paul. Ils étaient issus d'entreprises solidaires et d'associations locales sponsorisées par des entreprises partenaires de la SEMADER. Prochaine action : le dimanche 10 novembre, avec n déjeuner dansant solidaire, ouvert à tous, organisé au Lagon Bleu à Saint-Pierre.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com