Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 8 heures

C'était le 1er octobre 2009 : le maloya, poumon de la musique réunionnaise, entre alors au patrimoine mondial culturel de l'Unesco. Héritage des anciens esclaves de l'île, le maloya fut longtemps un chant subversif, caché des colons, pour exprimer sa douleur et sa colère après de dures journées de labeur. Sorti de l'ombre, le maloya fait aujourd'hui la fierté des Réunionnais. A la fois chant et danse, l'art perdure et traverse les époques. En festival, sur les scènes de concert et même sur les plateaux de télévision, le maloya est plus que jamais au coeur du patrimoine réunionnais.

