Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Depuis ce lundi 30 septembre 2019 et jusqu'au 6 novembre, une enquête publique est ouverte dans le cadre de la modification du schéma d'aménagement régional (SAR) de La Réunion. Parmi les points principaux, l'intégration de deux carrières, celles de Bois-Blanc et celle des Lataniers. Ceux qui le souhaitent peuvent donner leur avis en ligne et en mairie, après consultation papier ou numérique du dossier. (Photo d'illustration Bois Blanc rb/www.ipreunion.com)

