Nos confrères du site d'actualité Médiapart ont révélé l'affaire dans un article publié ce lundi 1er octobre 2019. Le titre est sans équivoque " européennes : des vidéos montrent un bourrage d'urne à La Réunion ". Des images et plusieurs témoignages recueillis par nos confrères ont permis de démontrer que lors des dernières élections européennes en mai 2019, des bulletins de vote ont été échangé dans l'un des bureaux de Saint-Pierre pour favoriser la liste de "Les Républicains."

Deux hommes sont soupçonnés d’être à la manœuvre, Jean-Luc Imare et Hyacinthe Bovalo. Tous deux font partie de la garde rapprochée de Michel Fontaine, le maire de la commune du sud. Selon nos confrères de Médiapart, Imare aurait reconnu les faits mais tout en assurant qu’il ne serait pas intervenu dans d’autres bureaux de la ville. Bovalo, alors président du bureau au moment des faits continue de nier.

Ce qui a mis les journalistes de Médiapart sur la voie, ce sont des vidéos filmées par une femme nommée Claire dans l’article. Cette dernière, aussi assesseure ce jour-là, aurait enregistré les magouilles présumées des deux hommes. "Les "mauvais" bulletins — ceux qui ne sont pas LR — ont ensuite été jetés dans la poubelle d’une salle annexe du bureau de vote, situé dans une école. Une vidéo montre des bulletins pliés du Rassemblement national et de La République en marche à l’intérieur de la poubelle" indiquent les auteurs de l’article.

À Saint-Pierre, le score de la liste "les Républicains" de François-Xavier Bellamy a atteint des sommets inégalés dans l’île. Et Médiapart de rappeler les chiffres "les Républicains décrochent la deuxième position, avec 18,37 % des votes (3 603 voix). Là où le parti plafonne à 5,97 % (10 734 voix) sur la totalité de l’île."

L’article n’est pas terminé, les journalistes affirment qu’un doute plane quant aux élections municipales en 2014 à Saint-Pierre " Ce " dernier bastion gaulliste " est aussi celui de drôles de pratiques. Car pour les municipales de 2014, déjà, Claire* affirme avoir été témoin de falsification de signatures. " On m’a dit : “Je viens de faire 30 enveloppes, signe trente signatures dans le cahier d’émargement.” " La mairie de Saint-Pierre n'a pas voulu nous répondre sur ce point non plus. "

Les journalistes soulignent que le maire n’a pas donné suite à leurs sollicitations, par la voix de son directeur de cabinet, il a fait savoir qu’il "ne commente pas des ragots."