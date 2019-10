BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 2 octobre 2019 :



Imaz Press ouvre une nouvelle rubrique et vous donne la parole - le cari bichiques stigmatisé: coz a zot

Le cari bichiques insulté dans un télé-crochet diffusé sur W9, sacrilège ! Il n'en fallait pas plus pour que les Réunionnais prennent la mouche et s'emballent. Pas touche à notre caviar péi ! Les médias locaux ont en fait leurs choux gras, ça a cliqué sec sous les articles. Cari bichiques, rougail saucisses, informations insolites, controversées, qui sortent de l'ordinaire ... Dès que ça fait causer, on écrit un article et Imaz Press n'échappe pas à la règle. Mais est-ce vraiment cela informer la population ? Est-ce le rôle des médias ? Et vous qu'en pensez-vous ? On vous donne la parole dans notre nouveau rendez-vous du mercredi, le bien nommé "coz a zot". À chaque fois, un sujet qui fait débat sera abordé. Sur les réseaux sociaux, un sondage sera rattaché au sujet auquel vous pourrez répondre et commenter. Discutons à bâtons rompus, votre avis nous intéresse !

Récupérée par la SPA, une chienne expédiée en métropole contre l'avis de sa propriétaire

Sur Facebook, une Réunionnaise a lancé un appel à l'aide : deux semaines après avoir perdu sa chienne, elle découvre que celle-ci a été récupérée par la SPA. Problème : au moment d'essayer de la récupérer, elle découvre que son animal est déjà adopté par une famille en métropole. L'animal doit partir en avion d'ici la fin de la semaine. Sa propriétaire, désemparée, n'a aucun recours légal actuellement car la chienne n'est pas identifiée, ce qui lui est justement reproché par l'association de protection animale. Légalement la chienne n'appartient donc à personne...

Municipales : Thierry Robert sur la ligne de départ à Saint-Leu

Imaz Press termine ce mercredi 2octobre 2019 son tour d'horizon des communes phares et/ou à forts enjeux pour les municipales des dimanches 15 et 22 mars 2020. Nous présentons ce jour les communes de Saint-Leu et de la Possession

Élections européennes : des assesseurs auraient bourré les urnes à Saint-Pierre

Nos confrères du site Médiapart ont révélé l'affaire dans un article publié ce lundi 1er octobre 2019. Le titre est sans équivoque "Européennes : des vidéos montrent un bourrage d'urne à La Réunion." Plus précisément à Saint-Pierre, vidéos à l'appui et après avoir recueilli plusieurs témoignages, les journalistes du site d'actualité Médiapart expliquent que des bulletins de vote auraient été échangés pour favoriser la liste de "Les Républicains" par deux hommes proches de Michel Fontaine, l'édile de la commune du sud lors des dernières élections européennes en mai 2019.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et lumineux

Les beaux jours continuent et la matinée s'annonce agréable et ensoleillée. Comme souvent, les nuages vont se gonfler un peu dans l'après-midi et il faudra s'attendre à quelques averses, bien que rares, dans la région des plaines et du Tampon. Quelle lumière, Matante Rosina doit plisser les yeux pour admirer la mer, mais la chaleur lui fait du bien ! Il faut dire qu'il fera jusqu'à 30 degrés sur le littoral. Ça y est, l'été est à nos portes.