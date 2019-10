Sur Facebook, une Réunionnaise a lancé un appel à l'aide : deux semaines après avoir perdu sa chienne, elle découvre que celle-ci a été récupérée par la SPA. Problème : au moment d'essayer de la récupérer, elle découvre que son animal est déjà adopté par une famille en métropole. L'animal doit partir en avion d'ici la fin de la semaine. Sa propriétaire, désemparée, n'a aucun recours légal actuellement car la chienne n'est pas identifiée, ce qui lui est justement reproché par l'association de protection animale. Légalement la chienne n'appartient donc à personne...

L'histoire a pris une ampleur folle sur les réseaux sociaux. Lucie* dit s'être exprimée sur Facebook pour lancer "un cri de désespoir".

Début septembre, elle ne retrouve plus sa chienne. Non stérilisée, "Patate" c'est son nom, a ses chaleurs et ne rentre pas dans la maison familiale, située à Saint-Joseph. Sa propriétaire dit avoir cherché dans le voisinage, tout en admettant s'être ravisée assez vite : "c'est un spitz, un chien de race, je me suis dit : ou bien elle s'est baladée à cause de ses chaleurs et elle va revenir, ou bien elle a été volée hélas…"

La famille est triste : la chienne de moins d'un an était le cadeau d'anniversaire de son fils de 7 ans. Mais Lucie voulait attendre un peu avant de l'emmener chez le vétérinaire. "J'ai eu de nombreux animaux dans le passé, beaucoup sont partis au bout de quelques mois. Il ne faut pas oublier qu'un animal c'est un investissement, alors je voulais attendre un peu." D'autant qu'elle ne travaille pas, elle a donc droit à la stérilisation gratuite. Pour ça, il faut collecter les pièces justificatives, ce qui peut prendre du temps.

"A tous ceux qui me traitent d'irresponsable, j'ai également un chat, et celui-ci est bien identifié et stérilisé" se défend-elle.

Retrouvée mais adoptée

Les jours passent et l'espoir de la retrouver s'amenuise. Lucie ne pense alors pas à aller à la fourrière ou la SPA, car elle conclue que sa chienne a été volée. Mais voilà que le 25 septembre dernier, elle tombe sur une annonce Facebook : une jeune chienne spitz a été retrouvée. Immédiatement, elle reconnaît son animal, d'autant plus que la dame qui l'a retrouvée se trouve au bout de sa rue…

Lucie contacte donc le groupe Facebook par lequel a transité l'annonce. Ses administrateurs l'informent alors du périple de la petite chienne. "On m'a expliqué que la dame qui l'avait retrouvée l'avait emmenée chez le vétérinaire. Mais celui-ci ne pouvait pas la garder. Il a demandé à la dame de garder la chienne chez elle en attendant de trouver une famille d'accueil, ce qu'elle a refusé. Elle l'a donc déposée à la fourrière du Tampon".

La propriétaire contacte donc la fourrière qui l'informe que la chienne a été récupérée par la SPA. "J'étais contente au début, je me suis dit : ma chienne a été retrouvée !" Mais en passant à l'association, elle déchante. "On m'a appris qu'elle était déjà adoptée."

Pas d'identification, pas de propriétaire

C'est la "douche froide", comme l'explique Lucie. "J'étais tellement désespérée et choquée, je n'avais pas les mots, alors je suis simplement partie."

La Saint-Josephoise tente de calmer son fils, attristé de la perte de son animal : "sur le coup, j'ai senti qu'il n'y avait pas de moyen, je lui ai dit qu'elle avait trouvé une nouvelle famille…" Mais le choc passé, elle revient à la SPA et propose de payer les frais d'adoption pour récupérer sa chienne. "Ça coûtait 160 euros mais j'étais prête à les dépenser." Même son de cloche : l'association lui annonce que la chienne est déjà adoptée.

Tout le problème est là : Lucie n'est pas considérée comme la propriétaire officielle de l'animal, faute d'identification. "A la SPA j'ai appris que ma chienne ne s'appelait plus "Patate" mais "Speedy", qu'elle avait déjà été vaccinée, stérilisée, vermifugée et que son passeport était prêt." L'annonce tombe alors : non seulement la chienne est adoptée, mais elle s'envole pour la métropole.

"J'étais en larmes", nous raconte-t-elle. C'est là qu'elle rédige son message sur les réseaux sociaux pour appeler à l'aide. Les internautes s'enflamment et le post Facebook compte maintenant plus de 300 commentaires. "J'ai droit aux deux versions : on va dire qu'environ 80% des gens me soutiennent, et 20% m'accusent d'être irresponsable et me font culpabiliser de ne pas l'avoir identifiée plus tôt ou de ne l'avoir assez cherchée."

D'autres lui demandent pourquoi elle n'a pas cherché à prouver qu'elle était la propriétaire de la chienne à l'aide de photos souvenirs. "Je n'ai pas eu le temps" justifie Lucie.

Affaire close ?

Denise Sula, présidente de la SPA, est en colère. "Sa chienne était en fourrière, elle ne l'a quasiment pas cherchée, elle n'est même pas venue voir à la SPA !" Le spitz aura donc passé 8 jours en fourrière en tout et 15 jours en dehors de la maison. "Ce n'est même plus de la maltraitance, c'est de la négligence", ajoute Denise Sula.

C'est l'association qui lui prodiguera tous les soins nécessaires, grâce au vétérinaire de la SPA. "Heureusement que nous sommes tombées sur cette chienne." Pour la présidente, la propriétaire est irresponsable : "elle poste un message pour raconter son histoire sur les réseaux sociaux mais ne va pas voir à la fourrière…"

Denise Sula n'a pas du tout apprécié les prises de contact de Lucie, qu'elle a jugé relativement agressive alors que la SPA a procédé au sauvetage de l'animal. "Son père est venu me présenter ses excuses par la suite", affirme-t-elle.

Pour la présidente, "l'affaire est close, il n'y a plus besoin d'en parler". Elle estime que la chienne appartiendra désormais à "une dame en métropole, qui souhaite l'adopter, et qui saura prendre soin d'elle". Lucie, elle, n'envisage a priori pas de porter plainte, les recours sont faibles faute d'identification.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com

*les prénoms ont été modifiés