Les beaux jours continuent et la matinée s'annonce agréable et ensoleillée. Comme souvent, les nuages vont se gonfler un peu dans l'après-midi et il faudra s'attendre à quelques averses, bien que rares, dans la région des plaines et du Tampon. Quelle lumière, Matante Rosina doit plisser les yeux pour admirer la mer, mais la chaleur lui fait du bien ! Il faut dire qu'il fera jusqu'à 30 degrés sur le littoral. Ça y est, l'été est à nos portes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

