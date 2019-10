Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Un mouvement de grève se profile ce jeudi 3 octobre 2019 dans l'Éducation nationale. Plusieurs établissements scolaires seront donc perturbés, ce sont surtout les écoles du premier degré qui devraient être le plus impactées, les classes de maternelle et de primaire. Certaines communes indiquent d'ores et déjà quels seront les établissements concernés sur leur territoire et invitent les parents d'élèves à prendre leurs dispositions. La liste, non exhaustive, des écoles perturbées ci-dessous.

