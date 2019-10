Le cari bichiques insulté dans un télé-crochet diffusé sur W9, sacrilège ! Il n'en fallait pas plus pour que les Réunionnais prennent la mouche et s'emballent. Pas touche à notre caviar péi ! Les médias locaux ont en fait leurs choux gras, ça a cliqué sec sous les articles. Cari bichiques, rougail saucisses, informations insolites, controversées, qui sortent de l'ordinaire ... Dès que ça fait causer, on écrit un article et Imaz Press n'échappe pas à la règle. Mais est-ce vraiment cela informer la population ? Est-ce le rôle des médias ? Et vous qu'en pensez-vous ? On vous donne la parole dans notre nouveau rendez-vous du mercredi, le bien nommé " coz a zot ". À chaque fois, un sujet qui fait débat sera abordé. Sur les réseaux sociaux, un sondage sera rattaché au sujet auquel vous pourrez répondre et commenter. Discutons à bâtons rompus, votre avis nous intéresse !

- Les médias ont mauvaise presse -

Ces dernières années, les médias n’ont pas bonne presse, accusés de collusion avec le pouvoir, de faire du sensationnalisme, de publier des articles "putes à clic … Les Français n’ont plus confiance en les médias, cela faisait 32 ans que le baromètre n’était pas tombé aussi bas. À quoi est du ce désamour ? La surenchère ? La course à l’information ? La logique de l’audience ? L’uniformisation des médias ? La presse surnommée "quatrième pouvoir" ou "contre pouvoir" est en perte de crédibilité auprès de leurs téléspectateurs, auditeurs, lecteurs. Le constat est douloureux.

- Course à l'information -

Oui, la course à l’audience et une réalité. Les reportages, articles relatant la polémique sur le cari bichiques ne remporteront pas le Pulitzer ou le prix Albert Londres c’est un fait. Mais ils font cliquer encore et encore… Ce sont des sujets qui "marchent". Ça aussi c’est un fait. Les lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, sont friands de ce genre d’informations. Car oui, on appelle cela de l’information, pas la plus intéressante, pas la plus enrichissante, ni la plus importante mais souvent la plus virale. Ces sujets n’élèvent pas le débat, pourtant, ce sont ceux qui font souvent réagir. Des centaines de vues, de commentaires et de partages sur les réseaux sociaux en quelques heures. Obtenir ces chiffres sur un article "sérieux" tient de plus en plus du miracle.

- Concurrence, "guerre des pushs" et logique économique -

En école de journalisme, on vous apprend qu’il ne faut pas répondre à la demande mais la créer. Sauf que dans le contexte actuel, cela devient presqu’utopique. Derrière chaque média, au delà de la ligne éditoriale, se cache une logique économique. Celle ci, prend de plus en plus de place. Actionnaires, propriétaires, publicitaires… ce qui les intéresse, ce n’est pas le contenu mais le nombre de clics, le nombre de journaux vendus, l’audience... La logique du chiffre prend le pas sur celle de l'information. Alors il faut bien, parfois, faire cet article sur le rougail saucisses revisité ou le cari bichiques critiqué.

Difficile de ne pas céder, de passer à côté, le risque, c'est de se retrouver à la traîne. Certains articles "sérieux", fruits d’une investigation de plusieurs jours, qui ont un impact direct sur le quotidien des Réunionnais, que ce soit sur les volets social, économique ou politique n’ont pas la même visibilité, la même audience, sont lus par une poignée de personnes. Une fois de plus, le constat est douloureux.

De plus, aujourd’hui, tout va plus vite. La course à l’information est effrénée, la concurrence entre médias de plus en plus âpre, la "guerre du push" - ces notifications que vous recevez sur votre téléphone lorsque vous être inscrit à une application – est impitoyable et les attentes des téléspectateurs, auditeurs, lecteurs de plus en plus fortes. À cela s'ajoute un nouvel élément et pas des moindres : il faut composer avec les réseaux sociaux, pourfendeurs du journalisme et vecteurs de fake news. Mais aussi le canal sur lequel s'informe sources la nouvelle génération.

Non, tout n’est pas vrai et vérifié sur les réseaux sociaux, il ne faut rien prendre pour argent comptant. Aujourd’hui, la plupart des sites d’information ont leur page Facebook, Instagram et un compte Twitter, c’est dans l’air du temps. Ces déclinaisons de sites, chaînes de télévision, radios, journaux, agences de presse sont fiables. Mais il y a les autres, ces groupes, pages, personnes obscures et souvent téléguidés qui relaient des informations erronées reprises massivement sans qu’aucune vérification ne soit réalisée, eux, sont un réel danger. Pour les médias et pour ceux qui y croient.

- Trouver l'équilibre -

Cette ambivalence entre information solide et information insolite fait aujourd’hui partie de la sphère médiatique, on ne peut pas le nier. Le principal, c'est de trouver l'équilibre. Ne pas sombrer du côté "infotainment", où le divertissement prend le pas sur l'information. La limite est ténue mais ce il ne faut perdre de vue la mission première du journalisme : informer, toujours, faire avancer le débat. Ne rien cacher, enquêter, vérifier, sans relâche. Bien sûr, Imaz Press ne déroge pas à la règle, des articles "insolites", "putes à clics", "people", vous en trouverez sur notre site. Cependant, vous trouverez bien plus d’articles de fond. Les fondamentaux de notre métier, de la presse sont profondément ancrés dans notre ADN, c'est notre ligne éditoriale. Si les articles "putes à clics" donnent de la visibilité, tous les autres, eux, sont gages de crédibilité et de sérieux.

- Et vous, quel est votre avis sur la question ? -

Finalement, à la machine à café avec les collègues, dans la queue à la boulangerie, dans le bus avec votre voisin de quoi parlez-vous ? De cette émission où les participants n’ont pas respecté notre cari bichiques ou de la réforme des retraites ?

Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour ce premier article de la rubrique "coz a zot" Imaz Press a choisi de vous parler de la presse, son côté sombre mais surtout ce qu’elle a de plus majestueux. Pensez-vous que tout part à vau l’eau, que la presse sacrifie le débat de fond au bénéfice de l’information "pute à clic" ? Venez en débattre dans les commentaires et sur notre page Facebook. Vous avez la parole.

fh / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com