Fin septembre s'est tenue la remise des attestations de formation des jardiniers du quartier de Sans Souci à Saint-Paul en présence des associations " Nature et Formation ", " Ecole du jardin planétaire " et de la Semader. Les Jardins Partagés d'Amédée, situés chemin de la Cressonnière, à proximité de l'école de Sans Souci, ont été mis à la disposition des familles résidentes du secteur du quartier en début d'année.

Cet espace de partage est né à Sans Souci sur un terrain de 200 m2 répartis sur 12 parcelles. Après avoir enlevé fumier et paille, les premiers jardiniers se sont appropriés les lieux et ont commencé avec des semis. Ils ont tous bénéficié d’une formation " initiation à l’agriculture biologique " animée par l’association Nature et Formation qui s’est achevée ce mois-ci. Cette formation de 9 mois leur a permis d’être autonomes au niveau de la gestion de leur propre jardin.

Solidarité et entraide

Alors que les jardins se transforment en vrai lieu d'échange, une parcelle est également destinée à l’école Jasmin Robert. Accompagnés du jardinier de l’école, entre midi et deux à la pause méridienne, les enfants des classes de CE1, CM1 et CM2 s’y rendent une fois par semaine pour entretenir leur parcelle.

A Sans Souci, il s’agit du premier Jardin Partagé, cette action sera reconduite et d’autres chantiers sortiront de terre pour renforcer le caractère durable du quartier. Cette action s’inscrit dans le cadre de programme de Dynamique Sociale Insertion porté par la Semader sur le quartier.

