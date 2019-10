BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 3 octobre 2019 :



XL Airways : une porte de plus qui se ferme dans le ciel réunionnais

Plus que jamais, l'avenir de XL Airways est incertain. En redressement judiciaire depuis lundi 22 septembre, la compagnie française cherche un repreneur mais sans succès. Alors que son sort devait être fixé par le tribunal de Bobigny ce mercredi 2 octobre, une nouvelle offre de reprise vient, tel un coup de théâtre, retarder le délibéré qui ne sera finalement rendu que vendredi 4 octobre. L'offre en question vient de Gérard Houa, qui avait échoué à reprendre Aigle Azur... Celui-ci propose de reprendre la moitié seulement des 570 collaborateurs de la compagnie. Il propose aussi de supprimer plusieurs destinations... dont La Réunion. Pour les habitants de l'île intense, c'est un nouveau coup dur, alors qu'ils sont déjà suffisamment pénalisés par leur statut d'ultramarin. Car cette compagnie aérienne qui pourrait bien être liquidée restait la moins chère parmi celles qui desservent l'île.

Allocation régionale de recherche : un parcours du combattant pour les doctorants

Depuis un moment maintenant, les doctorants en recherche bénéficiaires de l'Allocation régionale de recherche (ARR) à l'Université de La Réunion se plaignent de nombreux dysfonctionnement dans le versement de leur allocation. Allouée par la Région, cette bourse s'élève à 1200 euros nets par mois, versée pour une période maximum de trois ans. Problème : les bénéficiaires patientent parfois plusieurs mois avant de recevoir leur premier versement, qui est par ailleurs de 200 à 300 euros inférieurs aux salaires des chercheurs en contrat doctoral.

Mouvement de grève dans l'Éducation nationale pour rendre hommage à Christine Renon

Un préavis de grève a été déposé nationalement par les syndicats enseignants pour ce jeudi 3 octobre 2019. Le mouvement sera suivi à La Réunion. Cette mobilisation intervient en réaction au suicide de Christine Renon le week du 21-22 septembre. Cette directrice d'une école élémentaire de Pantin (Seine-Saint-Denis) a mis fin à ses jours en laissant derrière elle une lettre où elle dénonce les conditions de travail des personnels d'établissements scolaires. Dans l'île, comme sur le reste du territoire national, les enseignants se mobilisent pour "rendre à Chistine Renon l'hommage qu'elle mérite."

Bourrage d'urnes supposé à Saint-Pierre : deux personnes en garde à vue

Deux personnes ont été placées en garde à vue ce mercredi 2 octobre 2019 dans l'affaire supposée de bourrage d'urnes pour les européennes à Saint-Pierre. Dans un communiqué le parquet saint-pierrois précise qu'une enquête préliminaire avait été ouvert sur ces faits présumés dès le mois de juin.

Saint-Pierre : nettoyage et végétalisation sur la Ligne Paradis

Ce mercredi 2 octobre 2019 était menée une opération "stop aux makots" sur la Ligne Paradis à Saint-Pierre. Une journée marquée une double action : à la fois la lutte contre le dépôts sauvages de ce quartier, et une action de végétalisation de la zone. L'opération a été menée conjointement par les services de la ville de Saint-Pierre et les services de la CIVIS. Objectif : éliminer les makoteries et embellir ces espaces, à travers la mise en terre de 64 plantes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée chaude sur le littoral

L'été est décidément bien là, avec des températures élevées qui dépassent les 30 degrés sur le littoral. Le ciel sera bien dégagé dans les hauts, malgré quelques nuages dans les pentes... Le soleil s'annonce éclatant en matinée, un peu moins l'après-midi mais sans pluie ! Matante Rosina va s'offrir un bon pique-nique sur la plage... Les températures maximales atteignent les 29 à 31 degrés sur la côté, 18 à 19 degrés au Volcan et 24 degrés dans les cirques.