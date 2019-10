Plus que jamais, l'avenir de XL Airways est incertain. En redressement judiciaire depuis lundi 22 septembre, la compagnie française cherche un repreneur mais sans succès. Alors que son sort devait être fixé par le tribunal de Bobigny ce mercredi 2 octobre, une nouvelle offre de reprise vient, tel un coup de théâtre, retarder le délibéré qui ne sera finalement rendu que vendredi 4 octobre. L'offre en question vient de Gérard Houa, qui avait échoué à reprendre Aigle Azur... Celui-ci propose de reprendre la moitié seulement des 570 collaborateurs de la compagnie. Il propose aussi de supprimer plusieurs destinations... dont La Réunion. Pour les habitants de l'île intense, c'est un nouveau coup dur, alors qu'ils sont déjà suffisamment pénalisés par leur statut d'ultramarin. Car cette compagnie aérienne qui pourrait bien être liquidée restait la moins chère parmi celles qui desservent l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Plus que jamais l'avenir est incertain pour XL Airways et c'est le brouillard, pour ne pas dire le noir complet. Dernière offre de reprise, annoncée comme un boulet de canon le jour même du délibéré : celle de Gérard Houa, qui avait déjà essayé de reprendre Aigle Azur mais sans succès.

Si son offre n'est pas validée par le tribunal de Bobigny ce 4 octobre, la compagnie pourrait bien être liquidée, faute d'autre offre sérieuse. Si l'offre est par contre validée, XL Airways continuera à exister, mais dans une version rabotée et La Réunion pourrait bien disparaître des destinations jusqu'ici couvertes. Idem pour les Antilles. Bref, une fois de plus, les territoires des Outre-mer sont pénalisés.

Dans un cas comme dans l'autre, liquidation ou pas, il y a de fortes chances que la compagnie ne fasse plus du tout partie du ciel réunionnais. Il faudra se passer de cette compagnie sur l'île. La moins chère, pourtant...

Et pour cause, le confort était discutable, et le service limité mais rien d'anormal quand on parle de "low cost". Des options vues au rabais dans l'appareil, mais des prix battant toute concurrence. Alors que XL Airways pouvait proposer des allers simples à 200 euros, qui prendra la relève ? Comment vont réagir les autres compagnies suite à la disparition de leur consoeur ? On peut craindre une flambée des prix…

Les voyageurs accompagnés, vraiment ?

II n'y a qu'à regarder les "tarifs spéciaux" sur les allers simples proposés par les autres compagnies pour aider les passagers de XL Airways dont le vol a été annulé… Entre 219 et 279 euros pour French Bee, 249 euros pour Corsair, 349 euros pour Air Austral et Air France… Spéciaux, vraiment, ces tarifs ? A partir de quand avons-nous commencé à considérer qu'un trajet simple à 350 euros était une faveur ?

Et pourquoi constater une différence de plus de 100 euros d'une compagnie à une autre, sur un même trajet ? Des tarifs injustifiables aux yeux des voyageurs.

Il avait été évoqué la possibilité de permuter les passagers sur d'autres vols. Manifestement cela n'a pas été possible et tout ce qu'on propose à ces voyageurs, pour la plupart bloqués à 10.000 km de chez eux, dans un sens ou dans l'autre, ce sont des billets soi-disant "moins chers".

Business is business, et les autres compagnies en prétextant une "aide" pour ces passagers, n'oublient pas pour autant que cela peut être un moyen de vendre un paquet de places de dernière minute… De quoi remplir les avions… et se remplir les poches.

A noter que ces tarifs sont affublés de la célèbre précision "à partir de" qui fait toute la différence. Alors à quoi faut-il s'attendre quand XL Airways ne sera plus là ? Pour relier La Réunion à l'hexagone, il restera 5 compagnies : Air France, Air Austral, French Bee, Air Caraïbes et Corsair. Quand on voit que certains allers-retours en haute saison peuvent dépasser les 1.500 euros, une nouvelle flambée des prix serait catastrophique.

L'une des passagères que nous avions contactée au début de cette affaire a dû payer un aller-retour 1.244 euros, qui viennent s'ajouter aux 740 euros dépensés pour son billet chez XL Airways. Billet qui ne sera peut-être jamais remboursé.

Zéro pointé en communication

Car c'est tout le problème dans cette histoire : au-delà des difficultés financières de la compagnie et de l'incertitude qui règne quant à savoir si les billets XL Airways seront finalement remboursés ou non, c'est le cruel manque de communication qui se fait ressentir.

Le jour même de l'annonce de la compagnie, personne ne savait rien. Ni les agents des points de vente à La Réunion, ni les interlocuteurs à l'autre bout du fil sur un numéro vert pourtant mis en place spécialement pour l'occasion, ni les collaborateurs au siège.

Chez XL Airways il y a de quoi s'inquiéter bien sûr. Plus de 500 emplois sont en jeu. Mais alors que la bataille fait rage pour trouver un repreneur, personne dans la compagnie ne semble se préoccuper des passagers pénalisés par cette affaire. Des passagers qui ont investi des centaines d'euros dans des billets aujourd'hui caducs.

Encore une galère pour les voyageurs réunionnais.

Le réveil des passagers

Comme beaucoup d'autres ultramarins, ils sont fatigués d'être pénalisés à cause de leur statut insulaire. Pour espérer obtenir un trajet correct, sans se ruiner, c'est déjà la croix et la bannière. Sinon, il faut casser la tirelire.

Maintenant que reste-t-il ? Des billets payés pour rien, de nouveaux billets à payer pour rentrer, et la menace telle une épée de Damoclès de voir les prix s'envoler dans les mois à venir.

Certains passagers ont décidé de ne pas rester les bras croisés et c'est peut-être la seule leçon à tirer de cette triste aventure aérienne. Grâce au poids des réseaux sociaux, plusieurs d'entre eux unissent leurs forces à travers des groupes Facebook de discussion, d'entraide, de réflexion.

C'est le cas du groupe "Les volés de XL Airways" qui compte déjà plus de 1800 membres.

C'était aussi le cas récemment avec la création d'un collectif "Echange sans frontières" mêlant plusieurs associatifs visant à dénoncer le monopole d'Air Austral dans la zone Océan indien et ses tarifs jugés abusifs, notamment entre La Réunion et Madagascar ou Mayotte.

Les voyageurs sont fatigués et commencent à le dire un peu plus clairement.

Cette mobilisation citoyenne fera-t-elle bouger les lignes ? Face à la toute puissance de l'aviation, difficile d'envisager une baisse drastique du prix des billets… mais on peut espérer que ce réveil des passagers ultramarins trouvera un écho au bout du tunnel.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com