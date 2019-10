Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les chiffres ne sont pas définitifs, et la saison pas officiellement terminée, mais il y aura de toute façon beaucoup moins de baleines à bosse que l'an passé. Pour cette saison 2019 Globice dénombre 59 individus photo-identifiés. L'année dernière, à la même période, on en comptait déjà plus de 250... Parmi les différences notables, trois fois moins de couples mère-baleineau, quasiment pas de joutes entre mâles, et un changement comportemental observé chez les cétacés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

