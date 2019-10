Le mauvais temps a contraint les organisateurs du Manapany festival à annuler le dernier concert, celui de Grèn Semé, ce qui n'a pas empêché de faire venir 2.000 personnes sur les deux jours. Un bilan très positif, les deux soirées ayant affiché complet. (Photo d'illustration association trois peaks)

La journée du dimanche a pu se prévaloir aussi d'une belle affluence et les riverains de Manapany sont venus en nombre profiter d'un concert qui leur était offert (environ 600 spectateurs sur site). La programmation a été unanimement saluée pour sa qualité et sa variété, avec un retour marqué des cuivres chers à l'esprit du festival depuis sa création. La présence d'artistes locaux confirmés ou en devenir continue de montrer la volonté du festival de servir de vitrine et de tremplin aux talents locaux, quel que soit leur style, leurs influences, leur expérience.

Le Prix Pierre Macquart 2019 a été attribué à Queen Favie. Cette artiste talentueuse va bénéficier d'un accompagnement personnalisé d'un an et jouera en octobre 2020 au Festival Milatsika de Mayotte.

Le premier Manapany Trail organisé par St Jo Trail Team a réuni près de 300 coureurs sur un parcours original dont la difficulté et la beauté ont été remarqués. L'événement 2020 est déjà inscrit au calendrier de la Ligue d'Athlétisme de la Réunion.

La Rando Santé de Manapany a fédéré une centaine de personnes de tout âge et toute condition physique sur un parcours facile, encadré par le Rando Club de Saint Joseph et animé par l'OMS de Saint Joseph.

L'espace dédié au skate, malgré de grandes difficultés à être organisé, a pu accueillir les pratiquants et les enfants pendant les deux journées de samedi et dimanche. L'organisation et ses partenaires, Asphalte et Bourbon Longskate, vont se livrer à une réflexion quand à l'avenir de cette animation autour des sports de glisse urbains, pour amorcer une déclinaison vers les disciplines de descente comme le longboard.

D'après notre estimation, le secteur touristique a été très favorablement impacté par le festival, avec des taux de remplissage des hébergements de 85% à 100%. L'attractivité du Manap' et ses retombées en terme de valorisation du territoire saint joséphois sont une nouvelle fois démontrées.

Attention cependant, quelques soucis sont à noter, indépendants de l'organisation : les préventes de billets ont souffert de problèmes informatiques, et le bivouac sauvage observé dans la baie a impacté la tenue du Trail et généré une gène pour les riverains.

