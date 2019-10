Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Ce jeudi 3 octobre, le groupe Action logement, l'un des acteurs de référence du logement social et intermédiaire en France et financeur majeur de la mise en oeuvre de la politique publique du renouvellement urbain a renforcé son partenariat avec le Cnarm (comité national d'accueil et d'action pour les Réunionnais en mobilité) à travers la signature d'une convention. L'objectif, faciliter l'accès au logement des Réunionnais qui sautent la mer pour des raisons professionnelles. Les deux structures collaborent déjà à travers plusieurs dispositifs notamment le Loca-Pass, la garantie Visale, l'aide mobili-jeune... La convention signée ce jeudi 3 octobre permettra notamment de promouvoir un nouvel outil : une subvention de 1000 euros par personne pour les candidats âgés de moins de 30 ans au départ qui ont déjà un contrat de travail qui les attend dans l'hexagone.

Ce jeudi 3 octobre, le groupe Action logement, l'un des acteurs de référence du logement social et intermédiaire en France et financeur majeur de la mise en oeuvre de la politique publique du renouvellement urbain a renforcé son partenariat avec le Cnarm (comité national d'accueil et d'action pour les Réunionnais en mobilité) à travers la signature d'une convention. L'objectif, faciliter l'accès au logement des Réunionnais qui sautent la mer pour des raisons professionnelles. Les deux structures collaborent déjà à travers plusieurs dispositifs notamment le Loca-Pass, la garantie Visale, l'aide mobili-jeune... La convention signée ce jeudi 3 octobre permettra notamment de promouvoir un nouvel outil : une subvention de 1000 euros par personne pour les candidats âgés de moins de 30 ans au départ qui ont déjà un contrat de travail qui les attend dans l'hexagone.