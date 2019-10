BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 4 octobre 2019 :



- Retour de la dengue en 2020 : les autorités sanitaires se préparent

- Holcim Réunion : 43 postes pourraient être supprimés

- Etang-Saint-Paul : première journée mondiale des animaux ce vendredi

- Attaque au couteau à Paris : quatre policiers tués

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un vendredi chaud mais un peu plus humide

Retour de la dengue en 2020 : les autorités sanitaires se préparent

Après le retour des beaux jours et donc de la chaleur, les moustiques reviennent. Et avec eux les maladies notamment la dengue. L'Agence régionale de santé (ARS) et l'Etat qui mènent conjointement une lutte anti-vectorielle acharnée depuis plusieurs mois se préparent déjà à une reprise de l'épidémie, assurée pour 2020. Le tout est de limiter la propagation du virus. Mais une chose est certaine : le soleil et les fortes pluies feront revenir les moustiques, alors autant garder en tête les bons gestes. Les autorités de leur côté vont renforcer les techniques de piégeage et d'élimination des gîtes larvaires.

Holcim Réunion : 43 postes pourraient être supprimés

Le mercredi 2 octobre 2019, la direction du fabricant de béton a annoncé à ses partenaires sociaux qu'une quarantaine de postes seront supprimés dans le cadre d'un plan social. Ces licenciements interviennent dans un contexte difficile pour l'entreprise notamment la fin des réserves disponibles en granulat. Le groupe doit donc restructurer l'entreprise et recentrer sa stratégie pour maintenir son activité à La Réunion. Trois sites pourraient fermer et 43 salariés rester sur le carreau.

Etang-Saint-Paul : première journée mondiale des animaux ce vendredi

La Journée Mondiale des Animaux du vendredi 4 octobre 2019 sera manifestée pour la première fois à la salle polyvalente de l'Etang Saint-Paul de 10h à 17h, dans un esprit "d'échanges, d'analyse, de propositions dans une ambiance de respect". Les responsables associatifs et les professionnels, les militants de quartiers pourront exprimer leurs constats et proposer des mesures susceptibles de réduire humainement cette situation. Les propositions seront transmises aux instances politiques locales et un dépliant de bonnes pratiques remis au public. Le tout public et les scolaires sont les bienvenus

Attaque au couteau à Paris : quatre policiers tués

Armé d'un couteau, un homme de 45 ans est entré dans la cour de la préfecture de police de Paris ce jeudi 3 octobre 2019 vers 16 heurs (heure de La Réunion). L'assaillant a attaqué plusieurs policiers au couteau. Quatre fonctionnaires ont été tués. L'agresseur a été abattu par un police qui a fait usage de son arme. Les motivations de l'assaillant ne sont pas encore totalement établies. Les enquêteurs explorent la piste d'un conflit personnel. Le parquet anti terroriste n'a pas été saisi. L'assaillant était lui-même fonctionnaire de police, en poste depuis 2003. Il était affecté au service du renseignements.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un vendredi chaud mais un peu plus humide

La chaleur se maintient mais le temps sera plus humide ce vendredi 4 octobre. Si les températures restent proches des 30 degrés sur le littoral Ouest, Matante Rosina prévoit quelques pluies dans l'Est, qui s'estomperont dès la fin de matinée. Par contre elles reprendront dans l'après-midi de manière plus intense notamment dans les hauts. Attention aux rafales de vent sur la côte Est. Ça va souffler également à Saint-Pierre et à la Grande Chaloupe.