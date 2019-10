La Journée Mondiale des Animaux du vendredi 4 octobre 2019 sera manifestée pour la première fois à la salle polyvalente de l'Etang Saint-Paul de 10h à 17h, dans un esprit "d'échanges, d'analyse, de propositions dans une ambiance de respect". Les responsables associatifs et les professionnels, les militants de quartiers pourront exprimer leurs constats et proposer des mesures susceptibles de réduire humainement cette situation. Les propositions seront transmises aux instances politiques locales et un dépliant de bonnes pratiques remis au public. Le tout public et les scolaires sont les bienvenus (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’association APPAR (Agir pour protéger les animaux réunionnais) mobilise les acteurs associatifs et professionnels de terrain, tous les publics intéressés, sur l’Espace de la salle polyvalente de l’Etang pour une manifestation d’échange et d’animation sur le thème de l’abandon et de l’errance animale dans le cadre de la journée mondiale des animaux. Le programme de la journée est ainsi conçu :



Espace intérieur de la salle :

Organisation de mini-forums toutes les ½ heures de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

8 prises de paroles pour les intervenants de terrain associatif et professionnel qui se seront inscrits auprès de l’APPAR ou des ARISTOCHIENS

Le CR sera assuré par le Carrefour Animalier.

Flash mob 5 mn de danse tahitienne 11h

Initiation à la danse tahitienne de 14h à 14h30

Démonstration French Cancan de 16h à 16h15

Aux abords extérieurs de la salle :

Stands d’animation diverses toute la journée pour le tout public et les scolaires intéressés.

Stand de tatouage pour humain de 10h à 14h

C’est une 1ère sur la côte ouest et les organisateurs invitent tous les publics concernés à assister et à participer tout au long de cette journée. Des mini-forums seront organisés toute la journée par les responsables associatifs et par les professionnels sur les constats, les actions menées, les perspectives et les propositions d’avenir.

Thèmes :

- Les associations et leur militantisme : réalités et perspectives

- Les professionnels sanitaires et sociaux

- Les éducateurs comportementaux

- Responsabilités et devoirs vis-à-vis de son animal domestique

- La législation et risques sanitaires

- Proposition pour un mieux vivre ensemble

Des animations et démonstrations seront prévues

Programme complet

10h00 – ouverture

Ccaritas : stand et film

10h à 14h : Mila Tatouage henné

10h à 12h : Mumu Grieco et Mireille Lalaurette avec des animations ateliers pédagogiques enfants

11h00 : Flash Mob Tahiti

14h00 à 14h30 : Initiation Danse tahitienne

16h00 : French Cancan + ballet Bolero de Ravel

16h30 : Tombola



Planning forum

10h – 10h30 : " L’ami réel " par un astro-psychologue Anthony Carpanin

10h30 – 11h : " Les émotions et le chien " par une thérapeute en médiation animale Valeccia Challe (Les Amis de Merlin)

11h – 11h30 : Votre chien et son alimentation avec Premiom Oi

11h30 – 12h : Démonstration " Les chiens gardiens d’oies " avec Michel Eckert

12h – 12h30 : Maltraitance négligence : ce que vous risquez avec Maître Pauvert avocate

13h30 – 14h : le militantisme associatif avec Milit’Activ 974

14h30 – 15h : Démonstration " Les chiens gardiens d’oies " avec Michel Eckert

15h – 15h30 : Eviter les malentendus entre l’homme et l’animal avec Galiendo

15h30 – 16h : stérilisation et les maladies tropicales chez le chien et le chat avec un vétérinaire

17h – fermeture



Atelier philo " L’homme et l’animal : mieux vivre ensemble " avec Pascal Chantrieux