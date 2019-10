Le tribunal de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de XL Airways ce vendredi après-midi 4 octobre 2019. L'offre de reprise de dernière minute, faite ce mercredi 2 octobre par Gérard Houa - qui avait déjà échoué à reprendre Aigle Azur -, a été rejetée. Les 570 salariés sont donc au chômage. En redressement judiciaire depuis le 23 septembre, XL Airways avait annoncé la suppression de tous ses vols le 30 septembre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En redressement judiciaire depuis lundi 22 septembre, la XL Airways marchait sur des braises. Le couperet est tombé : la compagnie française est liquidée. Ses 570 collaborateurs sont désormais sans emploi.

Le sort de la compagnie devait déjà être fixé le 2 octobre, ce qui a été repoussé à vendredi en raison d'une nouvelle offre de reprise. En effet, coup de théâtre à l'approche du délibéré du tribunal de Bobigny mercredi, Gérard Houa a proposé l'offre suivante : injecter 30 millions d'euros, "15 millions en fonds propres et 15 millions sous forme de prêt actionnaire" via sa société Lu Azur.

L'offre de Gérard Houa refusée

Selon les conditions proposées, il aurait été nouveau président de XL Airways et aurait nommé Philippe Bohn directeur général. Un schéma qu'il avait déjà proposé pour Aigle Azur, précisait alors le site La Tribune.

Gérard Houa proposait de reprendre deux A330 sur quatre, et de ne conserver que 276 salariés sur 570. Mais avant tout, si son offre était acceptée, il décidait d'arrêter les destinations les plus "déficitaires" : la République dominicaine, les Antilles et La Réunion. Peu importe la décision du tribunal, pour les Réunionnais c'était de toute façon la fin de XL Airways.

Une galère qui dure depuis le 19 septembre

XL Airways a annoncé dès le 19 septembre l'arrêt de la vente de billets d'avion. Cette décision faisait suite aux difficultés financières rencontrées par l'entreprise. "XL Airways, en grande difficulté financière, est malheureusement dans l'obligation d'arrêter ses ventes à compter du 19 septembre 2019" écrivait alors l'entreprise sur son site.

La compagnie a donc demandé son placement en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Bobigny l'a fait le 23 septembre, avec un délai de 4 jours pour le dépôt d'offres de la part d'éventuels repreneurs. Le PDG Laurent Magnin a de son côté lancé plusieurs appels à Air France, assurant dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD) pouvoir devenir un atout pour le groupe.

Le lundi 30 septembre, XL Airways a annoncé suspendre ses vols et ce jusqu'au 3 octobre inclus. La compagnie n'avait à ce jour aucune offre de reprise claire. Les passagers, eux, n'ont jamais eu de retour concernant le remboursement de leurs billets, ou bien la possibilité d'être permutés sur d'autres vols.

Les autres compagnies aériennes finiront par leur proposer des tarifs "spéciaux" afin de rentrer de leur voyage.

