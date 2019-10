Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Après le retour des beaux jours et donc de la chaleur, les moustiques reviennent. Et avec eux les maladies notamment la dengue. L'Agence régionale de santé (ARS) et l'Etat qui mènent conjointement une lutte anti-vectorielle acharnée depuis plusieurs mois se préparent déjà à une reprise de l'épidémie, assurée pour 2020. Le tout est de limiter la propagation du virus. Mais une chose est certaine : le soleil et les fortes pluies feront revenir les moustiques, alors autant garder en tête les bons gestes. Les autorités de leur côté vont renforcer les techniques de piégeage et d'élimination des gîtes larvaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

