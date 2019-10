Pour le moment, l’ouverture et l’exploitation de carrières, que ce soit Bois blanc, les Lataniers ou Bellevue est exclue. Le dossier est entre les mains de la justice et dernièrement, elle n’a pas penché en faveur de l’État et de la Région. Plusieurs revers juridiques se sont succédés. Le dernier en date, le refus du Conseil d’État d'admettre le pourvoi en casssation formé par l'État concernant l'autorisation d'exploiter la carrière de Bois blanc. Cela signifie donc que le Conseil d'État confirme la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de la carrière, une décision rendue par le tribunal administratif le 29 avril dernier.

Cependant, la Région et l’État n’ont pas dit leur dernier mot. Depuis ce lundi 30 septembre 2019 et jusqu'au 6 novembre, une enquête publique est ouverte dans le cadre de la modification du schéma d'aménagement régional (SAR) de La Réunion. Parmi les points principaux, l'intégration de deux carrières, celles de Bois-Blanc et celle des Lataniers.

Pendant que l'État et la Région sont empêtrés dans les procédures juridiques sur le dossier des carrières, le chantier de la Nouvelle route du littoral tourne au ralenti. Une situation qui dure depuis plus d’un an. Ce qui n'est pas bon pour les affaires des entreprises attributaires du chantier rassemblées en un groupement d'intérêt économique. Le GIE perd de l'argent, "une hémorragie financière" confient des sources proches du projet. La perte est telle que le groupement a fait une annonce cruciale aux prestataires : si le statu quo sur les roches massives perdure, il arrêtera le chantier en mars 2020.

Le chantier de la nouvelle route du littoral n'avance plus. Pour l'ouverture et l'exploitation des carrières, actuellement, c'est le statu quo. Alors d'autres solutions commencent à émerger, dernièrement, l'une de ces propositions a fait couler beaucoup d'encre : l'importation de roches en provenance de Maurice. Aux commandes du projet : Dany Payet, un transporteur qui veut apporter une alternative aux carrières.

Mais les transporteurs de la Fntr (fédération nationale des transporteurs routiers) sont vent debout contre cette alternative, qu’il juge peu crédible et trop coûteuse. Pour eux, pas besoin d’aller aussi loin pour trouver les deux millions de tonnes de roches massives manquantes, les champs des agriculteurs réunionnais regorgeraient d’andains qui permettraient d’approvisionner le chantier.

Cette solution serait sérieusement envisagée par la Région. La collectivité aurait diligenté une étude pour savoir si ces andains seraient suffisants pour construire la digue et donc terminer cette NRL.

Une autre alternative intéresserait la Région : l’ouverture d’une carrière à Sans Souci. Une proposition du député de la septième circonscription Jean-Luc Poudroux. Une carrière pour parer la problématique des carrières, ça semble surréaliste, pourtant, il s'agit bien de la proposition de Jean-Luc Poudroux. Pour l'élu, ce qui a son importance, c'est le site, un endroit qui évite bien des polémiques "nous sommes dans la rivière des Galets hors lit majeur. Il n’y aura pas de nuisances par rapport aux habitants puisqu’on est hors zone urbaine. En terme de nuisances autres que ce soit santé et salubrité, il n’y a aucun risque. » Sauf que plusieurs interrogations demeurent notamment sur une éventuelle modification du schéma départemental des carrières pour y intégrer celle de Sans-Souci (si jamais le projet est validé par les services de l’État) et une autre question de taille : le Parc naturel accepterait-il l’ouverture et l’exploitation d’une carrière sur un site protégé. Car cette carrière telle qu’il est décrite par Jean-Luc Poudroux, déborderait sur les terres du Parc naturel. Il faudrait donc une validation de l’organisme pour mener à bien ce projet.

Pour l’heure, rien n’est fait et c’est bien ce qui pose problème aux transporteurs de la Fntr. Ces derniers affirment être prêts à se lancer dans une mobilisation d’ampleur si aucune solution n’est trouvée et rapidement car en mars prochain, le chantier s’arrêtera brutalement faute de roches massives.